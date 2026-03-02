< sekcia Ekonomika
Nemecko zatiaľ pre iránsky konflikt neplánuje intervencie na trhu
Autor TASR
Halle 2. marca (TASR) - Iránsky konflikt vytvára pre nemeckú ekonomiku novú neistotu, vyhlásila v pondelok nemecká ministerka hospodárstva Katherine Reicheová. Zvýšenie cien je už na trhoch viditeľné a ďalší vývoj závisí od toho, ako dlho bude konflikt trvať a či budú ovplyvnené dôležité výrobné zariadenia alebo dopravné trasy, dodala s odkazom na Hormuzský prieliv medzi Iránom a Ománom, cez ktorý prechádza veľká časť svetových dodávok ropy a plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vláda v Berlíne zriadila pracovnú skupinu, ktorá situáciu niekoľkokrát denne prediskutuje a v prípade potreby vyvodí opatrenia, pokračovala Reicheová. S intervenciami na trhu sa podľa nej v súčasnosti nepočíta. Novým rizikám čelí krajina v čase, keď sa ekonomika už opiera o silnú podporu vládnych investičných programov, priblížila ministerka. „Teraz môžeme očakávať zvýšenie cien, ale nie vážne následky,“ dodala Reicheová, pričom zdôraznila, že Nemecku vďaka široko diverzifikovaným dodávkam energií v krátkodobom horizonte nehrozia problémy so zásobovaním.
