Nemecko zavádza nový program na podporu predaja elektromobilov
Príslušnú legislatívu po schválení v dolnej komore nemeckého parlamentu (Bundestag) v piatok odobrila aj horná komora, Spolková rada (Bundesrat).
Autor TASR
Berlín 8. mája (TASR) - Nový program na podporu predaja elektromobilov v Nemecku bude možné využiť, ako bolo plánované, so spätnou účinnosťou na vozidlá registrované od začiatku tohto roka. Príslušnú legislatívu po schválení v dolnej komore nemeckého parlamentu (Bundestag) v piatok odobrila aj horná komora, Spolková rada (Bundesrat). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
O štátnu podporu budú môcť požiadať súkromní zákazníci pri kúpe čisto elektrických vozidiel, plug-in hybridov a elektromobilov s predĺženým dojazdom. V závislosti od typu vozidla a osobnej situácie sa pohybuje v rozmedzí od 1500 do 6000 eur. Limit, do ktorého sa príspevok vypláca, je stanovený na 80.000 eur zdaniteľného ročného príjmu domácnosti. Základná dotácia pre čisto elektrické autá je 3000 eur. Pre domácnosti s príjmom maximálne 60.000 eur je k dispozícii 4000 eur, pre domácnosti s príjmom do 45.000 eur je to 5000 eur. Na každé dieťa sa dotácia zvyšuje o 500 eur, celkovo však maximálne o 1000 eur. Ustanovenie o dátume 1. januára, od ktorého je možné dotáciu čerpať, bolo priložené k zákonu o zlepšení ochrany spotrebiteľa pri uzatváraní úverových zmlúv.
