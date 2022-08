Nemecko zavedie poplatok za plyn vo výške 2,419 centa za kWh

Berlín 15. augusta (TASR) - Nemecko zavedie od októbra poplatok za plyn vo výške 2,419 centa za kilowatthodinu (kWh), aby pomohlo dovozcom, ktorí zápasia so stúpajúcimi nákladmi pre zníženie dodávok ruského plynu. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Pre priemernú štvorčlennú rodinu to predstavuje ďalšie náklady vo výške približne 480 eur ročne.



Vysoké ceny energií sa stali dominantnou politickou témou v najväčšej európskej ekonomike, keďže životné náklady prudko rastú, čiastočne v dôsledku vojny na Ukrajine.



Poplatok stanovil tzv. manažér trhovej oblasti pre Nemecko, Trading Hub Europe, orgán zriadený rôznymi distribútormi plynu v krajine.



Poplatok má pomôcť dovozcom plynu, ktorí musia nakupovať drahší plyn od dodávateľov mimo Ruska a zápasia tak s obrovskými stratami.



Poplatok formálne nadobudne účinnosť od 1. októbra, no očakáva sa, že bude mať vplyv na účty za plyn až v novembri alebo decembri v súvislosti s nariadeniami, ktoré chránia spotrebiteľov pred zmenami cien.