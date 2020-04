Mníchov 28. apríla (TASR) - Nemecko zažíva „bezprecedentný“ pokles úrovne zamestnanosti. Uviedol to v utorok renomovaný hospodársky inštitút Ifo s odvolaním sa na výsledky prieskumu, ktorý ukázal, ako pandémia nového koronavírusu zasiahla najväčšiu európsku ekonomiku.



Barometer zamestnanosti Ifo totiž v apríli klesol na 86,3 bodu z 93,4 bodu marci. Aprílová hodnota indexu je najnižšia v histórii prieskumov. Ifo dodal, že všetky štyri sektory (výroba, stavebníctvo, služby a obchod) zaznamenali zníženie zamestnanosti.



„Ešte nikdy nedošlo k tak výraznému poklesu samotného barometra, čo bude korešpondovať so zvýšením nezamestnanosti v Nemecku,“ uviedol vo vyhlásení inštitút Ifo.



Separátna správa Ifo odhalila obavy nemeckých exportérov o vyhliadky svojich firiem. Konkrétne, exportné očakávania nemeckých spoločností v apríli klesli na -50 bodov z -19 bodov v marci.



Situácia je obzvlášť pochmúrna v niektorých kľúčových odvetviach priemyslu, ako je výroba automobilov alebo elektroniky. „Toto je najnižšia hodnota, aká bola kedy nameraná, a rozsah poklesu je tiež bezprecedentný. Pandémia nového koronavírusu zanecháva na vývozných trhoch hlboké jazvy," skonštatoval Ifo vo vyhlásení.



Medzinárodný menový fond (MMF) začiatkom apríla predpovedal Nemecku tento rok pokles ekonomiky o 7 % v dôsledku pandémie.



Nemecko zaviedlo blokádu ekonomiky 22. marca, odvtedy však niektoré z obmedzení pomaly ruší. Otvorili sa napríklad menšie obchody vrátane autosalónov.



Nemecký trh práce bol v uplynulých rokoch všeobecne silný a nezamestnanosť podľa národnej metodiky klesla z približne 8 % v roku 2010 na 5,1 % v marci 2020. Tieto údaje však ešte neodrážali vplyv tzv. koronakrízy. Oficiálny predbežný odhad za apríl uverejnia štatistici vo štvrtok (30. 4.).



Ďalšiu zlú správu o vývoji na nemeckom trhu práce priniesol Inštitút pre výskum zamestnanosti (IAB) spolkovej agentúry práce. Aj jej index zamestnanosti sa v apríli znížil, a to medzimesačne o 6,8 bodu na 93,5 bodu. „Pokles je bezprecedentný,“ uviedol vo vyhlásení IAB.



Barometer zamestnanosti IAB je predstihovým ukazovateľom situácie na trhu práce a opiera sa o výsledky prieskumov vládnych úradov práce v celej krajine.