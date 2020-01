V Nemecku nastali spory kvôli rozpočtovému prebytku

Berlín 14. januára (TASR) - Nemecko zaznamenalo vlani podľa predbežných odhadov rekordný rozpočtový prebytok a medzi zákonodarcami nastali spory, na čo financie použiť.



Ministerstvo financií v pondelok (13. 1.) zverejnilo predbežné údaje, podľa ktorých rozpočet Nemecka dosiahol v roku 2019 rekordný prebytok na úrovni 13,5 miliardy eur. Ministerstvo dodalo, že mimoriadne dobrý výsledok sa podarilo dosiahnuť napriek slabému rastu ekonomiky. Podľa neho k tomu do veľkej miery prispeli nižšie úrokové sadzby.



Ako uviedla agentúra DPA, viacerí konzervatívni poslanci, ako aj minister hospodárstva Peter Altmaier požadujú, aby sa prebytok využil najmä na znižovanie daní. Na zmiernení daňovej záťaže sa zhodli aj postkomunistická Die Linke, krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) a liberálna FDP.



Na druhej strane, minister financií Olaf Scholz zo Sociálnodemokratickej strany (SPD) uviedol, že väčšina z financií bude presunutá do rezervného fondu vytvoreného po nástupe utečeneckej krízy v roku 2015. Hodnota fondu sa tak zvýši zhruba na 48 miliárd eur. Samotná SPD navyše požaduje, aby sa viac peňazí investovalo do infraštruktúry a na pomoc najchudobnejším komunitám v Nemecku.