Nemecko zmrazilo nové výdavky vo svojom rozpočte pre zvyšok roka 2023

Berlín 21. novembra (TASR) - Nemecká vláda zmrazila všetky nové výdavky vo svojom rozpočte pre zvyšok roka 2023 v reakcii na minulotýždňové rozhodnutie najvyššieho súdu, ktoré spôsobilo obrovskú dieru v jej financiách. Uviedol to v utorok zdroj z ministerstva financií. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Ústavný súd totiž rozhodol, že koalícia kancelára Olafa Scholza porušila dlhové pravidlá zakotvené v ústave, keď previedla nevyužitých 60 miliárd eur určených na podporu ekonomiky počas pandémie ochorenia COVID-19 do klimatického fondu.



Takzvaná dlhová brzda obmedzuje nové pôžičky len do výšky 0,35 % ročného hrubého domáceho produktu (HDP). Brzda bola pozastavená v rokoch 2020 až 2022 počas pandémie a energetickej krízy, ale tento rok opäť začala platiť.



Ministerstvo financií v najväčšej európskej ekonomike po vynesení verdiktu pozastavilo väčšinu projektov v rámci klimatického fondu v roku 2024. A najnovšie zmrazilo prakticky aj všetky nové výdavky vo zvyšku tohto roka, keďže sa snaží identifikovať širší a dlhodobý vplyv rozsudku.



Hovorca vlády Steffen Hebestreit v pondelok (20. 11.) na pravidelnom brífingu v Berlíne povedal, že koalícia skúma dôsledky rozhodnutia súdu, aby zistila, aká veľká je diera v rozpočte.



Cieľom klimatického fondu, ktorý mal pred vynesením rozsudku hodnotu 212 miliárd eur, bolo urýchliť prechod Nemecka na hospodárstvo bez emisií. Peniaze však mali ísť aj na iné účely, napríklad na zvýšenie domácej výroby polovodičov, keďže Európa sa snaží znížiť svoju závislosť od dovozu čipov z Ázie.



Parlamentný rozpočtový výbor mal pritom minulý týždeň dokončiť rozpočet na rok 2024, ale rozhodnutie súdu odložilo konečnú dohodu. Tento týždeň plánujú nový pokus a neskôr v utorok sa stretnú s odborníkmi, aby prediskutovali ďalšie kroky.



Verdikt súdu tak ešte zvýšil napätie v koalícii, ktorú tvoria sociálni demokrati kancelára Olafa Scholza, ekologickí Zelení a fiškálne opatrní slobodní demokrati (FDP).



Rozsudok sa podľa ministra hospodárstva Roberta Habecka pravdepodobne dotkne aj ďalších špeciálnych fondov vrátane jedného, z ktorého sa platia opatrenia na pomoc domácnostiam a firmám s vysokými cenami energií.



Ak úradníci dospejú k záveru, že rozhodnutie platí v širšom zmysle, ako sa očakávalo, minister financií Christian Lindner bude musieť spätne zaúčtovať najmenej 30 miliárd eur nového dlhu v revidovanom rozpočte na rok 2023, povedali zdroje oboznámené s diskusiami.