Nemecko znárodní kľúčového dovozcu plynu Uniper

Berlín 21. septembra (TASR) - Nemecko urobilo historický krok a rozhodlo o znárodnení kľúčového dovozcu plynu Uniper. Cieľom je odvrátiť hroziaci kolaps energetického sektora v najväčšej európskej ekonomike. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg, ktoré sa odvolali na stredajšie vyhlásenie nemeckej vlády, Uniperu a fínskej spoločnosti Fortum, väčšinového vlastníka nemeckej firmy.



Nemecká vláda poskytne Uniperu 8 miliárd eur prostredníctvom zvýšenia kapitálu. Súčasťou kontraktu, ktorého dokončenie sa očakáva do konca roka, je odkúpenie väčšinového podielu Fortumu v Uniperi približne za 480 miliónov eur. Berlín tak v najväčšom dovozcovi ruského plynu do krajiny získa 98,5-percentný podiel.



"V dôsledku súčasnej situácie na európskom trhu s energiami a vážnosť situácie, v akej sa Uniper nachádza, je divestícia spoločnosti správny krok," uviedol generálny riaditeľ firmy Fortum Markus Rauramo.



Uniper sa dostal do existenčných problémov po tom, ako Rusko v reakcii na sankcie západných štátov za útok na Ukrajinu obmedzilo dodávky plynu. Firma potom musela nakupovať potrebné objemy suroviny na podstatne drahšom spotovom trhu, v dôsledku čoho generovala denne miliónové straty.



Podľa Bloomberg Intelligence sa celkové straty Uniperu súvisiace s hľadaním alternatívnych dodávok suroviny voči ruskému plynu môžu tento rok vyšplhať až nad 18 miliárd eur. Firma už vykázala za 1. polrok stratu viac než 12 miliárd eur, čo je jedna z najvyšších v nemeckej firemnej histórii.



Uniper už začiatkom júla požiadal nemeckú vládu o pomoc. Ako uviedli nemecké médiá, po započítaní úverov, ktoré Berlín medzitým Uniperu poskytol, celkový záchranný balík vyjde vládu približne na 30 miliárd eur.