Nemecko zníži daň z predaja plynu v snahe odbremeniť spotrebiteľov

Berlín 18. augusta (TASR) - Nemecko dočasne zníži daň z pridanej hodnoty (DPH) v prípade plynu na 7 % z 19 % v snahe odbremeniť spotrebiteľov a zmierniť tak vplyv dodatočných poplatkov. Od októbra sa totiž zavádza v krajine príplatok vo výške 2,419 centa za kilowatthodinu (kWh), ktorý má pomôcť dovozcom zvládnuť čoraz vyššie ceny plynu na trhoch. Oznámil to vo štvrtok kancelár Olaf Scholz. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Znížená sadzba dane bude platiť dovtedy, kým sa bude vyberať špeciálny poplatok, teda do konca marca 2024, informoval Scholz.



"Týmto opatrením ponúkame odberateľom plynu úľavu, ktorá je výrazne väčšia ako dodatočná záťaž spôsobená príplatkami," vyhlásil.



Vláda podľa Scholza očakáva, že energetické spoločnosti "prenesú toto zníženie v plnom rozsahu na spotrebiteľov", pričom sľúbil ďalšie opatrenia "na zmiernenie tlaku" na domácnosti.



"Otázka sociálnej spravodlivosti je rozhodujúca pre to, aby krajina zostala v tejto kríze jednotná," dodal Scholz.



Nemecko tento týždeň rokovalo s Európskou komisiou s cieľom nájsť iný spôsob, ako znížiť nákladovú záťaž spotrebiteľov po tom, čo komisia uviedla, že oslobodenie od DPH nie je možné.



Podľa Trading Hub Europe, neziskovej spoločnosti prevádzkovateľov energetických sietí, avizovaný príplatok za plyn ( 2,419 centa za kWh) zvýši účet pre štvorčlennú rodinu s priemernou ročnou spotrebou energie 20.000 kwh o približne 483,80 eura.



Príplatok má pomôcť Uniperu, najväčšiemu dovozcovi ruského plynu v krajine, aj ďalším dovozcom vyrovnať sa s prudko rastúcimi cenami.



Uniper vykázal za 1. polrok stratu 12,3 miliardy eur pre nákup omnoho drahšieho plynu na spotovom trhu po tom, ako Rusko obmedzilo vývoz komodity do Nemecka. Dostal sa tak do finančných problémov a musel požiadať nemeckú vládu o pomoc.



Dovozcovia plynu museli doposiaľ znášať dodatočné náklady na čoraz drahší plyn sami, ale nový príplatok im umožní preniesť časť z nich na domácnosti.



Vládna koalícia má však obavy, že prudko rastúce účty by mohli viesť k sociálnym nepokojom v najväčšej európskej ekonomike. Krajne pravicové a ľavicové strany už ohlásili pouličné protesty v septembri požadujúce úľavu pre nemeckých spotrebiteľov.



Scholz sa preto pokúša ubezpečiť Nemcov, že dostanú štátnu pomoc na zmiernenie vplyvu dodatočných nákladov.