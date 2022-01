Nemecko znížilo prognózu rastu HDP na rok 2022 v súvislosti pandémie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Berlín 26. januára (TASR) – Nemecká vláda v stredu znížila svoju prognózu hospodárskeho rastu v súčasnom roku 2022 pre rýchlo sa šíriaci variant omikron nového koronavírusu, ktorý brzdí ekonomickú aktivitu. Zároveň uviedla, že výkon najväčšej európskej ekonomiky zostáva "robustný" a v roku 2022 sa vráti na úroveň pred pandémiou.Ministerstvo hospodárstva odhaduje, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka tento rok zvýši o 3,6 % namiesto o 4,1 % v predchádzajúcej predpovedi, keďže ekonomická aktivita je na začiatok roka, uviedlo v správe ministerstvo.Ale po zmiernení aktuálnej vlny pandémie a tiež zmiernení problémov v globálnych dodávateľských reťazcoch by sa malo zotavovanie najväčšej európskej ekonomiky "viditeľne" zrýchliť.Prognóza ministerstva je pesimistickejšia ako odhad centrálnej banky Bundesbank, ktorá tento rok predpovedá Nemecku rast HDP o 4,2 %.Nemecká proexportne orientovaná ekonomika je obzvlášť zraniteľná voči prekážkam v globálnom dodávateľskom reťazci a nedostatku surovín spôsobených pandémiou. Aj preto tempo jej zotavovania zaostáva za ostatnými veľkými európskymi ekonomikami, ako sú Francúzsko a Taliansko.Kľúčové odvetvie nemeckého priemyslu, výrobu automobilov, tvrdo zasiahli problémy s nedostatkom čipov. Giganti ako Volkswagen, BMW a Daimler boli totiž nútení obmedziť výrobu v niektorých závodoch.Oficiálne údaje začiatkom tohto mesiaca ukázali, že v roku 2021 vzrástol HDP Nemecka o 2,7 %. To je výrazne pod odhadovaným priemerom v Európskej únie na úrovni približne 5 %. Ale predvlani, v roku 2020, keď boli pandemické blokády najprísnejšie, zaznamenalo Nemecko pokles HDP o 4,6 %. Tohtoročný predpokladaný rast nemeckej ekonomiky by ju mal vrátiť na predkrízovú úroveň.Nemecký štatistický úrad odhaduje, že vo 4. štvrťroku 2021 sa HDP Nemecka znížil medzikvartálne o 0,5 % až 1 %. Predpovede na aktuálny štvrťrok sú tiež neisté, čo zvyšuje možnosť technickej recesie.Existuje však veľká nádej, že sa tento obraz v priebehu roka zlepší. Ostro sledovaný prieskum Ifo v utorok (25. 1.) odhalil, že podnikateľská dôvera v januári po šesťmesačnom poklese nečakane stúpla.Krajina s 83 miliónmi obyvateľov v uplynulých týždňoch znovu zaviedla obmedzenia verejného života, aby zmiernila opätovný nárast infikovaných vrátane vylúčenia neočkovaných z reštaurácií, barov a obchodov, ktoré nie sú nevyhnutné.Napriek tomu eviduje Nemecko rekordný počet nových prípadov ochorenia COVID-19. Za ostatných 24 hodín tam pribudlo ďalších 164.000 nakazených, čo je historické maximum.Nemeckí zákonodarcovia začnú v stredu diskutovať o zavedení povinného očkovania pre dospelých. Tento krok podporuje nový kancelár Olaf Scholz, no rozdeľuje verejnú mienku a vyvolal pouličné protesty.uviedol vo vyhlásení minister hospodárstva Robert Habeck.skonštatoval. Zvýšená zaočkovanosť by podľa neho pomohla krajine v boji s pandémiou a urýchlila oživenie ekonomiky.Spotrebiteľské výdavky by sa mali stať kľúčovou hnacou silou nemeckého hospodárstva, keďže podniky postupne obnovujú normálne služby a uspokojujú zadržiavaný dopyt zo strany zákazníkov, ktorí si počas blokád nakumulovali úspory.Priemyselné firmy môžu tiež očakávať vyšší dopyt po exporte, keďže globálne zotavovanie sa z pandémie pokračuje, dodalo ministerstvo.TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.