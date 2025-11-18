< sekcia Ekonomika
Nemecko zostane najdôležitejším obchodným partnerom Francúzska
Autor TASR
Paríž 18. novembra (TASR) - Nemecko zostane aj tento rok najdôležitejším obchodným partnerom Francúzska, oznámila v utorok Nemecko-francúzska priemyselná a obchodná komora (AHK) v Paríži. Objem obchodu medzi oboma krajinami by sa mal v roku 2025 znížiť o 0,8 % až 1 % na približne 180 miliárd eur, uviedol zástupca organizácie Patrick Brandmaier. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Napriek zložitým podmienkam a politickej nestabilite zostáva obchod medzi Nemeckom a Francúzskom silný a odolný voči krízam, povedal Brandmaier. Druhá najväčšia ekonomika eurozóny sa podľa neho stane pre nemecké spoločnosti ešte dôležitejšou vzhľadom na rastúce problémy, ktorým čelia na americkom a čínskom trhu. Nové zblíženie medzi Berlínom a Parížom od nástupu nemeckého kancelára Friedricha Merza prospieva obom ekonomikám, dodal.
Objem obchodu medzi Nemeckom a Francúzskom podľa údajov nemeckého štatistického úradu dosiahol v minulom roku 182,1 miliardy eur. Z toho predstavoval 115,2 miliardy eur nemecký vývoz do Francúzska a 66,9 miliardy eur dovoz francúzskeho tovaru do Nemecka.
