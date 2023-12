Nemecko zostáva hlavnou destináciou pre priame zahraničné investície

Berlín 8. decembra (TASR) - Počet zahraničných firiem, ktoré v tomto roku plánujú investovať v Nemecku, podľa predbežných údajov bude takmer o pätinu nižší ako vlani. Napriek tomu krajina zostáva najvyhľadávanejšou európskou destináciou pre priame zahraničné investície (PZI). Uviedla to v piatok spoločnosť Germany Trade & Invest. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Aj ďalšie štáty v Európe ako Švajčiarsko a Francúzsko zaznamenali pokles PZI, keďže firmy uprednostňujú skôr fúzie a akvizície, než investície v súčasnom neistom ekonomickom prostredí, uviedol riaditeľ agentúry pre hospodársky rozvoj Achim Hartig.



Prisľúbené investície však majú tento rok vyššiu hodnotu ako v predchádzajúcich rokoch, pričom najväčší balík prináša energetická spoločnosť BP, ktorá plánuje investovať v Nemecku 6,8 miliardy eur do dvoch veterných fariem v Severnom mori.



Oznámené boli aj investície do troch dátových centier v krajine, pričom sa očakáva, že každá z nich prekoná hranicu jednej miliardy eur.



Rastúca dostupnosť obnoviteľnej energie v Nemecku ho urobila atraktívnym pre potenciálnych investorov, povedal Hartig, hoci vysoké ceny zostali prekážkou.