Nemecko zostáva najväčším čistým prispievateľom do rozpočtu EÚ

Brusel 12. augusta (TASR) - Nemecko v minulom roku opäť odviedlo do rozpočtu Európskej únie (EÚ) výrazne viac, ako z neho dostalo. Vyplýva to z analýzy, ktorú v pondelok zverejnil popredný nemecký ekonomický inštitút (IW). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa IW Nemecko v roku 2023 zaplatilo do rozpočtu EÚ približne o 17,4 miliardy eur viac, ako z neho dostalo. Stalo sa tak najväčším čistým prispievateľom európskeho bloku. Na ilustráciu, v roku 2022 predstavoval čistý príspevok Nemecka do európskeho rozpočtu 19,7 miliardy eur.



Druhé bolo vlani Francúzsko, ktoré minulý rok poslalo Bruselu o takmer 9 miliárd eur viac, ako dostalo späť.



Taliansko so sumou približne 4,5 miliardy eur je tretím najväčším čistým prispievateľom do rozpočtu EÚ.



Najväčším čistým príjemcom v roku 2023 bolo (rovnako ako v predchádzajúcom roku 2022) Poľsko, ktoré získalo 8,2 miliardy eur. Nasledovalo Rumunsko so 6 miliardami eur a Maďarsko s príspevkom 4,6 miliardy eur.



V minulom roku dosiahla výška rozpočtu EÚ 173,1 miliardy eur. Z toho 143,4 miliardy eur išlo členským štátom. K tomu sa pridali prostriedky z fondu obnovy v celkovej výške 66,1 miliardy eur, pričom 64,6 miliardy eur išlo členským štátom.



Nemecko ako najväčší prispievateľ do rozpočtu EÚ sa podieľa približne štvrtinou na financovaní európskych fondov. Nemecká vláda zdôrazňuje, že Nemecko profituje z jednotného trhu EÚ viac ako ktorákoľvek iná európska ekonomika.



Ako dôvod nižšieho čistého príspevku Berlína do rozpočtu EÚ v minulom roku odborníci uvádzajú slabú ekonomickú situáciu v krajine. "Keďže sa už ukazuje, že ani v tomto roku nemožno v Nemecku očakávať oživenie hospodárstva, dá sa predpokladať, že čistý príspevok Nemecka v roku 2024 opäť klesne," uviedli autori správy.