Nemecko zrejme čaká v budúcom roku mierna recesia

Berlín 31. decembra (TASR) - Nemecká ekonomika sa podľa asociácie nemeckých bánk BdB dostane v zimnom polroku do miernej recesie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Celkovo očakávame, že výkon nemeckej ekonomiky v roku 2023 klesne až o 1 %," uviedol prezident BdB (Bundesverband deutscher Banken) Christian Sewing.



Asociácia bánk je teda pesimistickejšia, ako napríklad ekonomickí poradcovia spolkovej vlády, takzvaní piati mudrci, alebo nemecká vláda.



"Všetko nasvedčuje tomu, že v zimnom polroku budeme v Nemecku svedkami miernej recesie," uviedol Sewing. Nemala by však byť taká vážna, ako sa experti obávali ešte pred niekoľkými týždňami, a to aj vďaka vládnym podporným opatreniam, ako je napríklad cenová brzda na plyn. Podľa Sewinga by sa ekonomická situácia v Nemecku mala od začiatku leta opäť stabilizovať.



Po tom, čo sa inflácia v najväčšej európskej ekonomike v posledných mesiacoch pohybovala nad 10 %, sa tempo rastu spotrebiteľských cien pravdepodobne opäť spomalí. "Existuje opodstatnená nádej, že miera inflácie v Nemecku sa vráti na jednocifernú úroveň," uviedol Sewing, ktorý je zároveň šéfom Deutsche Bank.



V roku 2023 počíta s priemernou infláciou na úrovni okolo 7 %. Výrazne nižšia inflácia podľa neho klesne až v roku 2024. "Jej miera by sa však aj potom mohla stále pohybovať okolo 4 %, a to aj z dôvodu ukončenia platnosti stropov na ceny energií."