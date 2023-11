Nemecko zruší zvýhodnenú DPH v reštauráciách

Berlín 19. novembra (TASR) - Zvýhodnená sadzba dane z pridanej hodnoty v stravovacích službách sa v Nemecku k 1. januáru budúceho roka vráti na pôvodnú úroveň 19 %. Dohodla sa na tom v piatok (17. 11.) vládna koalícia kancelára Olafa Scholza. Minister financií Christian Lindner uviedol, že jeho liberálna Slobodná demokratická strana chcela zachovať zníženú sadzbu, ustúpila ale tlaku koaličných partnerov, Scholzových sociálnych demokratov (SPD) a strany Zelených. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Ak by všetky strany ťahali za jeden povraz, ďalšie predĺženie by bolo možné. SPD a Zelení však mali iné priority. Chápem, že mnohí ľudia to ľutujú," uviedol Lindner v rozhovore pre nedeľník Welt am Sonntag.



DPH na potraviny v reštauráciách a kaviarňach sa počas pandémie nového koronavírusu v Nemecku znížila z 19 % na 7 %. Zvýhodnený režim sa mal skončiť už začiatkom tohto roka, vláda ale vzhľadom na energetickú krízu rozhodla o jeho predĺžení. Nemecké ministerstvo hospodárstva argumentovalo, že bez návratu k pôvodnej sadzbe by verejné rozpočty v budúcom roku prišli o dodatočné daňové príjmy vo výške až 3,4 miliardy eur.



Nemecký zväz hotelov a reštaurácií v októbri varoval, že v prípade opätovného zavedenia 19-percentnej DPH v roku 2024 hrozí zatvorenie približne 12.000 podnikov a zvýšenie cien v priemere o 18,2 %, ako aj pokles tržieb a zníženie počtu pracovných miest.