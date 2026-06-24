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Nemecko zrušilo plány na výstavbu fregát za viac ako 12 miliárd eur
Holandská spoločnosť Damen Schelde Naval Shipbuilding, ktorú vláda v Berlíne pôvodne vybrala ako generálneho dodávateľa, nedokázala splniť dohodnutý časový a finančný rámec.
Autor TASR
Berlín 24. júna (TASR) - Nemecko ruší plán na výstavbu šiestich moderných fregát triedy F126. Vzhľadom na značné meškania, ako aj na predpokladaný nárast nákladov a právne riziká sa v projekte nebude ďalej pokračovať, oznámilo v stredu ministerstvo obrany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Holandská spoločnosť Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), ktorú vláda v Berlíne pôvodne vybrala ako generálneho dodávateľa, nedokázala splniť dohodnutý časový a finančný rámec. Všeobecne sa očakávalo, že kontrakt od holandskej firmy prevezme práve Rheinmetall, ktorý jeho realizáciou poverí svoju divíziu NVL. S dodávkou prvej fregaty sa počítalo v roku 2028, ďalšie mali nasledovať do roku 2033. Tieto ciele sa ukázali ako úplne nerealistické, uviedlo ministerstvo obrany.
Celoeurópsku verejnú súťaž na dodávku fregát vypísalo Nemecko v roku 2020. Ministerstvo obrany v tom čase uviedlo, že svojím rozhodnutím zdôrazňuje význam konkurencie v oblasti obstarávania pre Bundeswehr. Realizácia projektu však najneskôr v minulom roku začala viditeľne viaznuť, najmä z dôvodu problémov v oblasti softvéru.
Pôvodne sa náklady na šesť fregát typu F126 mali vyšplhať na celkovú sumu približne 10 miliárd eur. Už v tom čase išlo o najväčšiu objednávku svojho druhu v histórii Bundeswehru. Medzitým vznikli náklady vo výške približne 2,3 miliardy eur, ktoré bude pravdepodobne potrebné z väčšej časti odpísať. V prípade, ak by sa generálnym dodávateľom stal Rheinmetall, by sa náklady podľa ministerstva obrany zvýšili o ďalších približne 15,2 miliardy eur.
Výrobcu vojnových lodí NVL so sídlom v Brémach prevzal Rheinmetall tento rok v apríli za 1,5 miliardy eur.
Holandská spoločnosť Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), ktorú vláda v Berlíne pôvodne vybrala ako generálneho dodávateľa, nedokázala splniť dohodnutý časový a finančný rámec. Všeobecne sa očakávalo, že kontrakt od holandskej firmy prevezme práve Rheinmetall, ktorý jeho realizáciou poverí svoju divíziu NVL. S dodávkou prvej fregaty sa počítalo v roku 2028, ďalšie mali nasledovať do roku 2033. Tieto ciele sa ukázali ako úplne nerealistické, uviedlo ministerstvo obrany.
Celoeurópsku verejnú súťaž na dodávku fregát vypísalo Nemecko v roku 2020. Ministerstvo obrany v tom čase uviedlo, že svojím rozhodnutím zdôrazňuje význam konkurencie v oblasti obstarávania pre Bundeswehr. Realizácia projektu však najneskôr v minulom roku začala viditeľne viaznuť, najmä z dôvodu problémov v oblasti softvéru.
Pôvodne sa náklady na šesť fregát typu F126 mali vyšplhať na celkovú sumu približne 10 miliárd eur. Už v tom čase išlo o najväčšiu objednávku svojho druhu v histórii Bundeswehru. Medzitým vznikli náklady vo výške približne 2,3 miliardy eur, ktoré bude pravdepodobne potrebné z väčšej časti odpísať. V prípade, ak by sa generálnym dodávateľom stal Rheinmetall, by sa náklady podľa ministerstva obrany zvýšili o ďalších približne 15,2 miliardy eur.
Výrobcu vojnových lodí NVL so sídlom v Brémach prevzal Rheinmetall tento rok v apríli za 1,5 miliardy eur.