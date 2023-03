Nemecko zvažuje plán na zákaz olejových a plynových kotlov

Berlín 9. marca (TASR) - Nemecko vo štvrtok predstavilo kontroverzné plány na zákaz inštalácie nových kotlov na olej a plyn od roku 2024. Cieľom je urýchliť prechod na obnoviteľné technológie. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Plánovaná zmena vo vykurovaní domácností je urgentná, povedal novinárom na tlačovej konferencii minister hospodárstva Robert Habeck zo strany Zelených. Nemecko musí v krátkom čase dobehnúť zaostávanie pri prechode na obnoviteľné zdroje vykurovania, uviedol.



Návrh, ktorý minulý týždeň unikol do médií, však prispel k narastajúcemu napätiu vo vládnej koalícii v súvislosti s rozpormi v otázkach, ako sú klíma a výdavky.



Liberálna strana FDP reagovala rozhorčene na návrh, ktorý pripravili ministerstvá hospodárstva a bývania na čele so Zelenými a sociálnymi demokratmi.



Tento návrh by v podstate urýchlil plány zakotvené v koaličnej dohode medzi vládnymi stranami o zákaze nových vykurovacích jednotiek, ktoré neprodukujú 65 % energie z obnoviteľných zdrojov od roku 2025.



Nový časový harmonogram bude mať katastrofálne ekonomické a sociálne dôsledky, povedal minulý týždeň pre denník Bild líder FDP a minister financií Christian Lindner.



"Plány sa musia vrátiť na rysovaciu dosku a musia byť zásadne prepracované," dodal Lindner.



Prechod od fosílnych palív k ekologickejším technológiám, ako sú tepelné čerpadlá, by podľa Habecka sprevádzal balík finančnej podpory v hodnote niekoľkých miliárd eur.



"Klimatická neutralita sa nesmie stať a ani sa nestane sociálnym problémom," vyhlásil a prisľúbil väčšiu pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú.



Pred predložením konečného návrhu je stále potrebné objasniť niekoľko otázok, poznamenal Habeck. Napríklad či bude priemysel schopný uspokojiť zvýšený dopyt po tepelných čerpadlách, čo je podľa Habecka výzva, ktorú považuje za dosiahnuteľnú.