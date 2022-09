Nemecko zvažuje využitie nečakaných ziskov energetických firiem

Berlín 4. septembra (TASR) - Nemecko uvažuje, že by mohlo využiť nečakané zisky energetických spoločností na poskytnutie úľav a zníženie záťaže pre domácností a iné firmy. Oznámila to v nedeľu vláda v Berlíne, pričom minister financií Christian Lindner odhadol, že by to mohlo potenciálne priniesť rádovo "dvojciferné miliardy" eur. TASR o tom informuje na základe správ AP, DPA a AFP.



Neočakávané zisky energetických firiem predstavujú finančnú rezervu, ktorá by sa mala použiť špeciálne na zmiernenie záťaže pre spotrebiteľov v Európe, uviedla vláda v strategickom dokumente.



Nemecký kabinet zároveň v nedeľu schválil balík pomoci vo výške 65 miliárd eur, ktorý má občanom a firmám pomôcť vyrovnať sa s rastúcou infláciou. Podľa Lindnera tento balík neovplyvní tzv. dlhovú brzdu. Mal by byť financovaný bez potreby ďalšieho dlhu, keďže vysoká inflácia nedávno priniesla štátu aj vysoké daňové príjmy.



"Tieto opatrenia sú zahrnuté v existujúcich rozpočtových plánoch vlády, ktoré sa vzťahujú na roky 2022 a 2023," povedal a dodal, že zvyšok by mal byť pokrytý príjmami z neočakávaných ziskov energetických spoločností.



"Nemecko drží spolu v ťažkých časoch. Ako krajina prežijeme toto ťažké obdobie," vyhlásil v nedeľu na tlačovej konferencii kancelár Olaf Scholz, ktorý si podľa vlastných slov uvedomuje, že mnohí obyvatelia Nemecka sa snažia vyrovnať sa s rastúcimi cenami a vláda je pripravená im pomôcť. "Tieto obavy berieme veľmi, veľmi vážne," povedal.



Nové opatrenia zahŕňajú jednorazové príspevky pre dôchodcov, študentov, vyššie dotácie pre rodiny s deťmi, reformu dotácií na bývanie a vyššie platby pre jednotlivcov s nízkymi príjmami, ktorí dostávajú štátnu pomoc. Vláda oznámila tiež "brzdu" na ceny energií, pričom uviedla, že plánuje ponúknuť určité základné množstvo energie za nižšiu sadzbu.



Kabinet pripravuje tiež "nástupcu" za lacný mesačný lístok, ktorý umožní neobmedzené cestovanie miestnou a regionálnou verejnou dopravou. Lístok v hodnote 9 eur zaviedlo Nemecko na tri mesiace jún - august ako súčasť vládneho programu boja proti vysokej inflácii a cenám pohonných hmôt. Hoci cena nového lístka nebola zverejnená, špekuluje sa, že by mohol stáť 49 eur alebo 69 eur.



Nemeckí spotrebitelia však budú tiež musieť podporovať energetické spoločnosti, ktoré sa snažia nájsť nové zdroje dodávky plynu na globálnom trhu. Od októbra im zdražie plyn pre nový poplatok na ochranu dovozcov plynu, ktorí musia nakupovať komoditu drahšie na spotových trhoch, keďže Rusko v reakcii na sankcie Západu proti Moskve za inváziu na Ukrajinu výrazne obmedzilo export tejto komodity do Európy. A tento týždeň zastavilo úplne vývoz plynu cez kľúčové potrubie Nord Stream 1 do Nemecka.



Scholz obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina z vysokých cien energií a vyhlásil, že Rusko "porušilo kontrakt a už nie je spoľahlivým dodávateľom energie".



Scholzova vláda čelila v uplynulých týždňoch tlaku, aby naznačila, ako plánuje splniť svoj sľub pomôcť spotrebiteľom znášať náklady na infláciu a vyššie ceny energií.



Vláda v predchádzajúcich týždňoch oznámila zníženie dane z pridanej hodnoty na plyn z 19 % na 7 % do konca marca 2024.



Niektoré energetické spoločnosti však vďaka vysokým cenám energií generujú veľké zisky. Aj firmy, ktoré nevyrábajú elektrinu z plynu, totiž ťažia z toho, že vysoká cena plynu určuje cenu elektriny, a preto zarábajú veľa peňazí, upozornil kancelár.



"Preto sme sa rozhodli zmeniť organizáciu trhu tak, aby k týmto náhodným ziskom už nedochádzalo, alebo aby boli odrátané," dodal.



Z týchto neočakávaných ziskov by sa mala vytvoriť "finančná rezerva, ktorá by sa mala použiť špeciálne na zmiernenie záťaže pre spotrebiteľov nielen v Nemecku, ale aj v celej Európe," uviedla nemecká vláda vo svojom strategickom dokumente.



Nemecko bude presadzovať, aby sa tento krok zaviedol v celej Európskej únii, skôr než samo pristúpi k tomuto opatreniu.



Brusel už pripravuje opatrenie na reformu trhu s elektrinou. Scholz očakáva, že sa EÚ "rýchlo vysporiada" s týmto problémom a dodal, že je "veľmi jasné, že v tejto oblasti potrebujeme rýchle zmeny".