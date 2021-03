Nemecko zvažuje zrušenie platieb vopred za letenky a dovolenky

Saarbrücken/Berlín 8. marca (TASR) - Nemeckí turisti už nebudú musieť pri rezervácii letov a dovoleniek platiť vopred. O tom sa majú na nasledujúcom stretnutí rozprávať ministri spolkových krajín zodpovední za ochranu spotrebiteľov.



"Stopercentná platba vopred už nie je možná," povedal sársky minister Reinhold Jost agentúre DPA. Vo svojom návrhu, o ktorom budú ministri rokovať, hovorí o výraznom znížení platieb vopred a automatickom vrátení peňazí, ak sa cesta neuskutoční. Práve v časoch pandémie nového koronavírusu je tento aspekt pre spotrebiteľov dôležitý.



Jostov návrh podporujú aj organizácie na ochranu spotrebiteľov. "Najlepšie by bolo, aby sa peniaze odpísali z účtu až vtedy, keď nastúpim na cestu," povedal šéf spotrebiteľského združenia Verbraucherzentrale Bundesverbands Klaus Müller. Podľa neho to takto funguje aj v ostatných oblastiach hospodárstva. "Keď si kúpim nový televízor, zaplatím až vtedy, keď ho dostanem," uviedol.



Združenie už dlho požaduje od nemeckej vlády, aby ukončila platby vopred za dovolenky. Podľa Müllera to bude vyžadovať zmenu systému, napríklad od platieb vopred k platbám pri registrácii (check-in).



Posudok Vysokej školy Luzern ukazuje, že spotrebiteľom to prinesie len mierne zvýšenie cien. Ceny za rezervácie leteniek stúpnu najviac o 3,3 %, v prípade organizovaných dovoleniek pôjde o 1,1 %. Odstránenie platieb vopred je podľa neho uskutočniteľné a je aj súčasťou koaličnej zmluvy. Podľa agentúry DPA je 15. marec svetovým dňom spotrebiteľov.