Nemecko zvýši stupeň varovania pre obavy z nízkych dodávok plynu

Berlín 23. júna (TASR) - Nemecko plánuje oznámiť ďalší stupeň varovania v dôsledku neistoty dodávok plynu z Ruska. Ako uviedol zdroj oboznámený s informáciami, ministerstvo hospodárstva pripravuje vyhlásenie stavu ohrozenia, čo predstavuje druhý z troch stupňov varovania. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nemecké ministerstvo hospodárstva by malo tento krok oznámiť vo štvrtok na dopoludňajšej tlačovej konferencii. Stupeň 2 znamená vysoké riziko dlhodobých výpadkov dodávok plynu, čo energetickým firmám teoreticky umožňuje presunúť vysoké ceny na priemysel a domácnosti, a tým zmierniť dopyt. Ako však uviedli zdroje oboznámené s informáciami, klauzula, ktorá umožní presunúť vyššie ceny plynu na domácnosti, by sa do platnosti ešte uviesť nemala.



Prvý stupeň známy ako včasné varovanie uviedlo Nemecko do platnosti koncom marca. O presunutí na stupeň 2 sa začalo špekulovať po tom, ako ruský koncern Gazprom znížil minulý týždeň dodávky plynu cez plynovod Severný prúd 1 iba na 40 % kapacity.