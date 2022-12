Nemeckú ekonomiku čaká na budúci rok len mierna recesia

Berlín/Mníchov 14. decembra (TASR) - Nemeckú ekonomiku čaká na budúci rok podľa renomovaného inštitútu Ifo len mierna recesia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ifo prognózuje, že nemecký hrubý domáci produkt (HDP) sa v roku 2023 zníži len o 0,1 %. Ešte na jeseň predpovedal pokles o 0,3 %.



Recesia v zimnom polroku bude miernejšia, než sa očakávalo, a potom sa ekonomika opäť oživí, uviedol šéf oddelenia prognóz inštitútu Ifo Timo Wollmershäuser.



Vďaka brzde na ceny elektriny a plynu by sa nemecká inflácia mala na budúci rok spomaliť na 6,4 % zo 7,8 % v tomto roku. Ešte na jeseň sa počítalo s jej zrýchlením na 9,3 %.



Najväčšej európskej ekonomike sa v 3. kvartáli darilo "podstatne lepšie, než sa myslelo", keď vzrástla o 0,4 %, uviedol Wollmershäuser. Ifo teraz očakáva, že HDP sa tento rok zvýši o 1,8 % a nie o 1,6 %.



Rast ekonomiky sa predovšetkým počas zimného polroka ochladí z dôvodu poklesu reálnych príjmov domácností spôsobeného vysokou infláciou. "Až v druhej polovici roka by príjmy mohli opäť rásť rýchlejšie než ceny, čím by podporilo oživenie súkromnej spotreby," uvádza sa v správe Ifo.



Podľa aktuálnej prognózy miera nezamestnanosti na budúci rok stúpne na 5,5 % z 5,3 % v tomto roku.