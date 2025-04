Nemecku hrozí pre clá v USA recesia, už tretí rok po sebe

Berlín 7. apríla (TASR) - Clá na dovoz do USA spôsobia veľkú ranu nemeckej ekonomike, oddialia jej oživenie a možno po prvý raz v novodobej histórii budú mať z následok pokračovanie recesie už k tretí rok po sebe, varovali v pondelok analytici. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Pre Nemecko sú USA najväčším obchodným partnerom. V roku 2024 dosiahol Berlín rekordný prebytok v obchode s Washingtonom vo výške 70 miliárd eur. Proexportne orientované Nemecko tak utrpí najväčšiu porážku v obchodnej vojne Európy a USA.



"Celkovo sa ekonomické riziká na rok 2025 prikláňajú k tretiemu roku recesie po sebe," povedal Marc Schattenberg, hlavný ekonóm Deutsche Bank Research.



Nemecký obchod pravdepodobne zasiahnu tri faktory: bude menej vyvážať do USA aj do Číny a môže pocítiť vplyv zvýšenej konkurencie, keďže sa hľadajú nové trhy pre produkty, ktoré predtým smerovali do USA, uviedla odborníčka inštitútu Ifo Lisandra Flachová.



Nemecko „jednoducho čelí tvrdej realite, keďže svet sa zmenil“, povedal Carsten Brzeski z ING, ktorý očakáva tiež pokles nemeckej ekonomiky v roku 2025.



Nemecko bolo jedinou krajinou skupiny G7 (siedmich najvyspelejších ekonomík sveta), ktorej sa uplynulé dva roky nepodarilo dosiahnuť hospodársky rast. Oživenie ekonomiky bolo tak kľúčovou témou počas kampane pred februárovými voľbami.



Víťazní konzervatívci na čele Friedrichom Merzom a sociálni demokrati, ktorí rokujú o zostavení vlády, už oznámili vytvorenie fondu vo výške 500 miliárd eur na investície do infraštruktúry a rozsiahle zmeny v pravidlách pôžičiek s cieľom posilniť obranu a oživiť hospodársky rast.



„Nečakane obrovský fiškálny stimul v Nemecku môže pomôcť kompenzovať niektoré škody spôsobené obchodnou vojnou, ale riziká sú naklonené smerom nadol,“ uviedol hlavný ekonóm Berenbergu Holger Schmieding.



Je tiež nepravdepodobné, že by fiškálne stimuly v krátkom časovom horizonte podporili ekonomiku, pričom ich vplyv analytici očakávajú až v rokoch 2026 a 2027.



Budúca nová nemecká vláda má v nadchádzajúcich mesiacoch len obmedzené možnosti na ochranu svojho exportného priemyslu a širšej ekonomiky. Spotrebiteľská a podnikateľská dôvera tak môže zostať utlmená.



Všetci opýtaní ekonómovia uviedli, že obchodný konflikt zvýšil potrebu štrukturálnych reforiem a že dotácie nemusia byť riešením.



Ekonomický program, o ktorom rokovali budúce koaličné strany, je zatiaľ nedostačujúci, uviedli experti. Vyzývajú preto na odvážnejšie kroky na urýchlenie investícií a posilnenie nemeckej konkurencieschopnosti.