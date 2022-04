Nemecku hrozí recesia, ak dôjde k zastaveniu plynu a ropy z Rusika

Berlín 4. apríla (TASR) - Nemecku hrozí hlboká recesia, ak dôjde k zastaveniu dovozu alebo dodávok ruského plynu a ropy. Upozornila na to v pondelok popredná nemecká banková lobistická skupina BDB.



Najväčšia európska ekonomika je veľmi závislá od dodávok energií z Ruska. Banky v krajine tak podobne ako veľké priemyselné firmy v predchádzajúcich dňoch, vyjadrili tiež veľké obavy z možného narušenia dodávok energií.



Christian Sewing, generálny riaditeľ Deutsche Bank a prezident lobistickej skupiny BDB uviedol, že banky očakávajú v tomto roku výrazne pomalší rast hospodárstva, zhruba o 2 % v dôsledku vojny na Ukrajine.



"Situácia bude ešte horšia, ak sa zastaví dovoz alebo dodávky ruskej ropy a zemného plynu. Výraznej recesii v Nemecku by sa potom prakticky nedalo vyhnúť," povedal novinárom Sewing.



"Otázka vládnych opatrení v rámci pomoci pre firmy a odvetvia by potom bola ešte naliehavejšia," povedal.



Sewing zároveň opäť vyzval Európsku centrálnu banku (ECB), aby začala konať proti vysokej inflácii.



Podľa neho ECB by mala čoskoro ukončiť svoje nákupy aktív a mala by vyslať signál v súvislosti s úrokovými sadzbami.



"Signál, ktorý je naliehavo potrebný," dodal.