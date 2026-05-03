Nemecku hrozí recesia, ak zvýšenie ciel na autá vyvolá obchodnú vojnu
Trump v piatok (1. 5.) vyhlásil, že od budúceho týždňa zvýši clá na autá a nákladné vozidlá dovážané z EÚ na 25 %.
Berlín 3. mája (TASR) - Šéf mníchovského ekonomického inštitútu Ifo Clemens Fuest varoval pred významnými rizikami pre nemeckú ekonomiku v súvislosti s hrozbou amerického prezidenta Donalda Trumpa, že zvýši clá na automobily vyrábané v Európe. Vážne dôsledky by podľa neho nastali, ak by Európska únia zaviedla odvetné opatrenia. „Ak sa z toho stane nová obchodná vojna, Nemecko bude v roku 2026 čeliť recesii,“ povedal Fuest pre nedeľňajšie vydanie denníka Bild. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Trump v piatok (1. 5.) vyhlásil, že od budúceho týždňa zvýši clá na autá a nákladné vozidlá dovážané z EÚ na 25 %. Zároveň Úniu obvinil z nedodržiavania obchodnej dohody a eskalácie dlhotrvajúcich transatlantických obchodných sporov. V auguste minulého roka sa pritom Trump a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dohodli, že na väčšinu amerického dovozu z EÚ vrátane áut a automobilových dielcov sa budú uplatňovať clá na úrovni 15 %.
USA sú naďalej kľúčovým exportným trhom pre nemecké automobilky, ako sú Porsche, BMW či Mercedes-Benz. Šéf inštitútu Ifo poznamenal, že plánované zvýšenie amerických ciel by zasiahlo nemecký automobilový priemysel v čase, v ktorom už aj tak čelí ťažkostiam.
