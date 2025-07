Nemecku hrozí, že od roku 2040 nedokáže plniť klimatické ciele

Berlín 22. júla (TASR) - Nemecku hrozí, že od roku 2040 nebude schopné plniť svoje ciele v oblasti ochrany klímy. Vyplýva to z najnovšej vládnej správy o ochrane klímy, ktorú získala agentúra DPA. Vládny kabinet v Berlíne by mal dokument schváliť v najbližších týždňoch, informovala v utorok DPA.



Nemecko si kladie za cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2045, doteraz prijaté opatrenia na ochranu klímy však podľa správy nepostačujú na dosiahnutie cieľov na roky 2040 a 2045. Aby krajina splnila svoje ciele, musí podľa viac ako 450-stranového dokumentu, ktorý vypracovalo nemecké ministerstvo pre klímu, prijať „ďalšie transformačné kroky“ v strednodobom a dlhodobom horizonte.



Nemecko je zároveň na dobrej ceste k dosiahnutiu svojich cieľov na obdobie do roku 2030. „Ak sa doteraz prijaté opatrenia na ochranu klímy implementujú, celkové ročné emisné ciele stanovené v zákone o ochrane klímy môžu byť splnené v rokoch 2021 až 2030,“ uvádza sa v správe. Pokrok je však podmienený dôslednou implementáciou opatrení a úpravami v prípade zmenených podmienok, napríklad prudkého nárastu dopytu po energii.



Správa tiež zdôraznila, že stavebný a dopravný sektor predstavujú osobitné prekážky dosiahnutia klimatických cieľov. V doprave je „najúčinnejším východiskovým bodom“ pre výrazné zníženie emisií urýchlenie prechodu na elektrické vozidlá. V stavebníctve prognózy na rok 2045 predpokladajú, že viac ako 11 miliónov budov bude zásobovaných tepelnými čerpadlami a približne 3,5 milióna budov bude pripojených k vykurovacím sieťam. Pokrok je však „príliš pomalý na to, aby sa ciele na roky 2030 alebo 2045 podarilo dosiahnuť včas“, upozornili autori správy.