Nemeckú koalíciu čakajú zložité rokovania o rozpočte na rok 2025

Berlín 23. júna (TASR) - Nemecká vládna koalícia má pred sebou ešte veľa práce v rámci zložitých rokovaní o spolkovom rozpočte na rok 2025. Uviedol to v sobotu (22. 6.) minister financií Christian Lindner po tom, ako ľavicoví politici kritizovali potenciálne škrty v sociálnych výdavkoch. TASR správu prevzala z DPA.



"Ešte sme sa nedostali do pristávacej zóny," povedal minister pre noviny Neue Osnabrücker Zeitung. Nejde len o návrh rozpočtu na budúci rok, ale aj o zásadný obrat v nemeckej ekonomike, zdôraznil.



"Prerozdeľovanie štátnych peňazí a dotácií nevytvára pridanú hodnotu," uviedol Lindner, fiškálny konzervatívec, ktorý zastáva tvrdšiu líniu ako jeho koaliční partneri. Pripomenul tiež, že štát musí plniť svoje kľúčové úlohy a potrebuje pritom klásť väčší dôraz na veľmi dôležité projekty v oblasti vzdelávania, digitalizácie, infraštruktúry a bezpečnosti, poznamenal Lindner.



Nemecká trojkoalícia Sociálnych demokratov (SPD) kancelára Olafa Scholza, Lindnerových propodnikateľských Slobodných demokratov (FDP) a Zelených plánovala predložiť návrh rozpočtu 3. júla, no Lindner naznačil, že by mohol byť predložený neskôr.



Hovorca vlády Steffen Hebestreit v tejto súvislosti uviedol, že rozpočet je potrebné dokončiť pred tým, ako sa Scholz zúčastní na samite NATO v Spojených štátoch 9. júla. Kancelár Scholz je presvedčený, že "do Washingtonu pocestuje s návrhom rozpočtu v kufríku", vyhlásil.



Lindner, Scholz a minister hospodárstva Robert Habeck zo strany Zelených uviazli v rámci rokovaní o rozpočte. Viaceré ministerstvá pritom tvrdia, že nedokážu splniť prísne ciele v oblasti úspor. Lindner zároveň trvá na tom, že musí byť zachovaná tzv. dlhová brzda na vládne výdavky.



Saskia Eskenová z SPD varovala Lindnera pred príliš rigidným úsporným programom, ktorý by podľa nej predstavoval "historickú chybu". Lindner v sobotu reagoval vyhlásením, že najskôr musí prísť prosperita, aby sa mohlo rozdeľovať, pričom argumentoval, že sociálne dávky sa od roku 2022 zvýšili o 13 miliárd eur. Krajine však podľa neho chýba ekonomický rast a nemôže pokračovať v doterajšom kurze.



Tieto komentáre sa stretli s kritikou Lindnerových koaličných partnerov. Ľavicoví členovia SPD dokonca predložili vedeniu strany petíciu, v ktorej žiadajú, aby sa neškrtalo v rozpočte na sociálne výdavky, zdravotníctvo a školstvo. Podľa nich "úsporný rozpočet" by bol nesprávnym obratom z ekonomického, environmentálneho a demokratického hľadiska.