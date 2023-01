Nemecku nehrozí túto zimu a zrejme ani budúcu nedostatok plynu

Berlín 10. januára (TASR) - Nemecké zásoby plynu sú stále vysoké a krajine ani v prípade mrazov nehrozí počas tejto zimy nedostatok plynu, uviedol zväz prevádzkovateľov zásobníkov plynu a vodíka Initiative Energien Speichern (INES). Zväz je tiež optimistický, že z dôvodu poklesu spotreby nebude problém s dodávkami ani na budúcu zimu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Zväz odhaduje, že v prípade "normálnych" teplôt budú zásobníky plynu v Nemecku na konci apríla naplnené na 65 %. To by bolo výrazne viac ako v roku 2022, keď na konci marca naplnenosť zásobníkov dosiahla 26 % a na konci apríla 35 %. Aktuálne sú zásobníky naplnené približne na 91 %.



Aj za predpokladu extrémne nízkych teplôt a ďalších neočakávaných udalostí zväz neočakáva nedostatok plynu. "Ak budú pokračovať súčasné výrazné úspory energie, Nemecko prežije zimu dobre," uviedol výkonný riaditeľ INES Sebastian Bleschke. Zväz má 14 členských spoločností, ktoré vlastnia viac ako 90 % skladovacích kapacít plynu v Nemecku.



Aj keby sa dodávky z Ruska cez plynovody úplne zastavili a dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) by sa znížil, bolo by možné naplniť zásobníky na zimnú sezónu 2023 - 24, tvrdí INES.



Podľa úradu pre reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur (BNetzA) sa v 52. kalendárnom týždni 2022 v Nemecku spotrebovalo výrazne menej plynu ako v predchádzajúcich rokoch, pričom spotreba v porovnaní s priemerom za uplynulé štyri roky padla o 30 %.