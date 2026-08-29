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Nemecku podľa odborov chýba 631.000 verejných zamestnancov
Dodatočný personál je podľa odborov potrebný najmä v oblasti ošetrovateľstva a starostlivosti o seniorov, kde chýba 125.000 pracovných miest.
Autor TASR
Berlín 29. augusta (TASR) - Nemecku chýba približne 631.000 verejných zamestnancov, ktorí sú potrební na to, aby štát dokázal plniť svoje úlohy. Vyplýva to z prieskumu, o ktorom tento týždeň informoval odborový zväz nemeckých štátnych zamestnancov DBB. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Dodatočný personál je podľa odborov potrebný najmä v oblasti ošetrovateľstva a starostlivosti o seniorov, kde chýba 125.000 pracovných miest, ďalej v školstve (120.000 pracovných miest) a v samosprávach (112.000 pracovných miest). Ďalších 92.000 zamestnancov je potrebných v polícii a ozbrojených silách, uviedol odborový zväz, ktorý pred rokom odhadoval, že vo verejnej službe chýba približne 600.000 zamestnancov.
Zvýšenie počtu zamestnancov je okrem iného potrebné aj preto, že po odchode pracovníkov do dôchodku neboli znova obsadené všetky pozície, uviedol predseda DBB Volker Geyer. Nemecko podľa neho konkrétne potrebuje viac policajtov, keďže bezpečnostná situácia v krajine sa zmenila. „Napríklad dohľad nad novými zónami, kde platí zákaz nosenia zbraní, je veľmi náročný na personál,“ priblížil Geyer.
Dodatočný personál je podľa odborov potrebný najmä v oblasti ošetrovateľstva a starostlivosti o seniorov, kde chýba 125.000 pracovných miest, ďalej v školstve (120.000 pracovných miest) a v samosprávach (112.000 pracovných miest). Ďalších 92.000 zamestnancov je potrebných v polícii a ozbrojených silách, uviedol odborový zväz, ktorý pred rokom odhadoval, že vo verejnej službe chýba približne 600.000 zamestnancov.
Zvýšenie počtu zamestnancov je okrem iného potrebné aj preto, že po odchode pracovníkov do dôchodku neboli znova obsadené všetky pozície, uviedol predseda DBB Volker Geyer. Nemecko podľa neho konkrétne potrebuje viac policajtov, keďže bezpečnostná situácia v krajine sa zmenila. „Napríklad dohľad nad novými zónami, kde platí zákaz nosenia zbraní, je veľmi náročný na personál,“ priblížil Geyer.