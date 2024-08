Nemecku sa nedarí nájsť konečné úložisko pre vysoko rádioaktívny odpad

Berlín 9. augusta (TASR) - Hľadanie konečného úložiska vysoko rádioaktívneho jadrového odpadu v Nemecku by podľa správy Inštitútu pre aplikovanú ekológiu vo Freiburgu (Öko-Institut) mohlo trvať o viac ako 40 rokov dlhšie, než sa pôvodne plánovalo. Podľa dokumentu, ktorý si objednal Spolkový úrad pre bezpečnosť nakladania s jadrovým odpadom (BASE), by sa za ideálnych podmienok mohlo rozhodnutie o umiestnení úložiska očakávať najskôr v roku 2074. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Hľadanie konečného úložiska je "vedecky podopretý, transparentný a učiaci sa proces, ktorého požiadavky sú zamerané na nájdenie lokality, ktorá zaručí najlepšiu možnú bezpečnosť na obdobie jedného milióna rokov", uviedlo v reakcii na správu spolkové ministerstvo životného prostredia v Berlíne. Už nejaký čas je známe, že tento proces sa nemôže ukončiť do roku 2031, dodalo vo vyhlásení. Hovorkyňa ministerstva sa ku konkrétnym časovým rámcom odmietla vyjadriť.



V novembri 2022 ministerstvo oznámilo, že do roku 2031 nebude možné splniť pôvodný harmonogram. Krátko nato sa na verejnosť dostali dokumenty Spoločnosti pre konečnú likvidáciu rádioaktívneho odpadu (BGE), podľa ktorých by sa hľadanie mohlo predĺžiť až do roku 2046 alebo v inom scenári do roku 2068.



Hľadá sa miesto hlboko pod zemou na trvalé uloženie 27.000 metrov kubických vysoko rádioaktívneho odpadu, ktorý vznikol za viac ako 60 rokov využívania jadrovej energie v Nemecku. Podľa BASE tvorí vysoko rádioaktívny odpad len 5 % rádioaktívneho odpadu vyprodukovaného v krajine, zodpovedá však za 99 % celkovej rádioaktivity.



Odpad sa v súčasnosti skladuje v 16 nadzemných dočasných úložiskách v rôznych spolkových krajinách. Hľadanie je komplikované, keďže nikto nechce mať úložisko vo svojom susedstve a musí sa nájsť miesto, ktoré bude bezpečné milión rokov. V zákone o výbere lokality bol preto stanovený viacstupňový, dlhodobý postup hľadania za účasti verejnosti.



Na začiatku 21. storočia ešte približne štvrtina elektrickej energie v Nemecku pochádzala z jadrových reaktorov. Po havárii reaktora v japonskej Fukušime v roku 2011 sa začalo urýchlené vyraďovanie. Posledné tri jadrové elektrárne boli odstavené v polovici apríla 2023.