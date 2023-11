Berlín 7. novembra (TASR) - Nemecku stále hrozí nedostatok plynu v prípade extrémne chladnej zimy, aj keď sú momentálne zásobníky v krajine úplne plné. Upozornilo na to v utorok v Berlíne združenie prevádzkovateľov zásobníkov plynu INES. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Podľa združenia extrémne studená zima, ako napríklad v roku 2010, by mohla do konca januára vyprázdniť všetky zásobníky plynu. Nemecko by tak mohlo mať problémy s nedostatkom plynu pred koncom vykurovacej sezóny, uviedlo.



Na druhej strane, pri "normálnych" teplách počas zimy, ako napríklad v roku 2016, projekcie INES predpovedajú, že skladovacie zariadenia by mali zostať na začiatku februára plné aspoň na 42 %. Podľa združenia na zvládnutie zimy potrebuje mať Nemecko vo februári zásobníky plné minimálne na 40 %.



Pri "teplej" zime ako v roku 2020 budú podľa modelu INES začiatkom februára zásobníky plné na 70 %.



Za predpokladu normálnych teplôt model predpovedá, že objem zásob do konca marca klesne na 19 %. Na porovnanie, na konci marca 2023 bola úroveň skladových zásob v Nemecku po veľmi miernej zime a výrazných úsporách na úrovni 64 %.



V Nemecku aj inde v Európe panovali vlani obavy z nedostatku plynu po tom, ako Rusko zastavilo jeho dodávky po zavedení sankcií Západu v súvislosti s jeho inváziou na Ukrajinu vo februári 2022.



Zásobníky plynu vyrovnávajú výkyvy v spotrebe a tvoria tak nárazníkový systém pre trh s plynom. Ich naplnenie sa zvyčajne počas zimy znižuje, keďže sa spotrebuje viac plynu. Naopak, stúpa počas teplejších mesiacov.



Nemecko vo veľkej miere dováža plyn potrubím a loďami cez nové terminály na skvapalnený zemný plyn (LNG). Naplnenie jeho zásobníkov plynu minulú nedeľu (5. 11.) dosiahlo 100 % kapacity. Generálny riaditeľ INES Sebastian Heinermann očakáva, že sa z nich začne čerpať v priebehu tohto mesiaca, keď nastane chladné počasie.