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Nemecký akciový index DAX prvýkrát prekonal hranicu 26.000 bodov
Kľúčový index DAX 40 vzrástol na záver obchodovania o 1,45 % a obchodovanie uzatvoril na úrovni 26.001,31 bodu.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 3. augusta (TASR) - Hlavný index burzy vo Frankfurte nad Mohanom DAX 40 zaznamenal v pondelok nový rekord, keď prvýkrát prekonal hranicu 26.000 bodov. Vývoj na burze podporili najnovšie očakávania, že Irán a USA sa vrátia k rokovaniam o ukončení vojny na Blízkom východe. Informovala o tom agentúra DPA.
Kľúčový index DAX 40 vzrástol na záver obchodovania o 1,45 % a obchodovanie uzatvoril na úrovni 26.001,31 bodu. Počas obchodovania zaznamenal rast až na takmer 26.100 bodov.
Pozitívne sa vyvíjal aj index MDAX pre stredne veľké podniky. Na záver obchodovania vzrástol o 1,66 % a obchodovanie uzatvoril na úrovni 32.511,21 bodu.
Kľúčový index DAX 40 vzrástol na záver obchodovania o 1,45 % a obchodovanie uzatvoril na úrovni 26.001,31 bodu. Počas obchodovania zaznamenal rast až na takmer 26.100 bodov.
Pozitívne sa vyvíjal aj index MDAX pre stredne veľké podniky. Na záver obchodovania vzrástol o 1,66 % a obchodovanie uzatvoril na úrovni 32.511,21 bodu.