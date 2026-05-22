Piatok 22. máj 2026
Nemecký akciový index DAX stúpol najvyššie za viac ako dva týždne

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 22. mája (TASR) - Nemecký akciový trh sa v piatok posilnil na najvyššiu úroveň za viac ako dva týždne. Smerom nahor ho posunul najmä technologický sektor a určité nádeje na prelom v rokovaniach medzi USA a Iránom. Hlavný index frankfurtskej burzy DAX si pripísal približne 1,2 % a uzavrel na úrovni 24.889 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Trh v piatok podporili aj správy, že nálada nemeckých spotrebiteľov sa mierne zlepšila napriek očakávaniam, že sa opäť oslabí. Zároveň sa posilnila aj dôvera nemeckých podnikateľov, hoci zostáva v blízkosti niekoľkoročných miním.

Akcie výrobcu polovodičov Infineon Technologies zdraželi o viac ako 7 %. Vysoký dopyt podporil aj akcie spoločnosti Deutsche Post, ktoré si pripísali 3,9 %. Výrobca športovej obuvi a oblečenia Puma si polepšil o 5,9 % a akcie konkurenčnej spoločnosti Adidas získali 2,4 %.

K firmám, ktorých akcie oslabili najviac, patrila najväčšia nemecká realitná spoločnosť Vonovia, ktorá stratila 5,3 %, a poskytovateľ produktov a služieb pre ľudí s chronickými ťažkosťami obličiek Fresenius Medical Care, ktorého akcie zlacneli o 3,9 %.

Za celý týždeň sa akciový index DAX posilnil o zhruba 4 %.
