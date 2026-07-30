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Nemecký akciový index DAX stúpol najvyššie od začiatku júla
Akcie spoločnosti Airbus sa tiež oslabili napriek dobrým výsledkom za druhý štvrťrok. Investorov totiž sklamalo, že európsky výrobca lietadiel nezlepšil svoj celoročný výhľad.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 30. júla (TASR) - Nemecký akciový index DAX 40 vo štvrtok vzrástol o 0,6 % a uzavrel na úrovni 25.612,03 bodu. Dostal sa tak na najvyššiu úroveň od začiatku júla. Investori privítali pozitívne ekonomické údaje a oživenie akcií spoločností, ktoré produkujú polovodiče. TASR o tom informuje na základe správ portálu tradingeconomics a agentúry DPA.
Nemecká ekonomika sa v druhom štvrťroku zväčšila o 0,2 %, čím prekonala očakávania, že sa posilní iba o 0,1 %. Akcie výrobcu počítačových čipov Infineon si výrazne prilepšili. Výrobca športovej obuvi a oblečenia Adidas však klesol o 11,5 %, keďže jeho jadrový zisk za druhý kvartál nenaplnil očakávania. Firma zlepšila prognózu tržieb, ale upozornila, že zvyšujúce sa náklady budú mať vplyv na rast zisku.
Akcie spoločnosti Airbus sa tiež oslabili napriek dobrým výsledkom za druhý štvrťrok. Investorov totiž sklamalo, že európsky výrobca lietadiel nezlepšil svoj celoročný výhľad.
Nemecká ekonomika sa v druhom štvrťroku zväčšila o 0,2 %, čím prekonala očakávania, že sa posilní iba o 0,1 %. Akcie výrobcu počítačových čipov Infineon si výrazne prilepšili. Výrobca športovej obuvi a oblečenia Adidas však klesol o 11,5 %, keďže jeho jadrový zisk za druhý kvartál nenaplnil očakávania. Firma zlepšila prognózu tržieb, ale upozornila, že zvyšujúce sa náklady budú mať vplyv na rast zisku.
Akcie spoločnosti Airbus sa tiež oslabili napriek dobrým výsledkom za druhý štvrťrok. Investorov totiž sklamalo, že európsky výrobca lietadiel nezlepšil svoj celoročný výhľad.