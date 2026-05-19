< sekcia Ekonomika
Nemecký akciový index DAX už druhý deň v rade stúpol
Producent senzorových technológií Hensoldt vzrástol o 6,9 % a výrobca zbraní Rheinmetall si pripísal 3 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 19. mája (TASR) - Nemecký akciový trh sa v utorok už druhý deň v rade posilnil. Index DAX si pripísal zhruba 0,4 % a uzavrel na úrovni 24.428 bodov. Zmierlivejší tón amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Teheránu totiž zmenšil geopolitické napätie, hoci pochybnosti o možnej dohode a obavy z dlhodobého ohrozenia dodávok energií pretrvávajú. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Silný dopyt zvýšil ceny akcií zbrojoviek. Producent senzorových technológií Hensoldt vzrástol o 6,9 % a výrobca zbraní Rheinmetall si pripísal 3 %. Zdražela aj softvérová firma SAP, a to o 6 %.
Výrobca čipov Infineon Technologies si však pohoršil o 2,6 %. Zlacneli aj akcie výrobcu pneumatík Continental (-3,5 %) či výrobcu nákladných automobilov a autobusov Daimler Truck (-2,1 %).
Silný dopyt zvýšil ceny akcií zbrojoviek. Producent senzorových technológií Hensoldt vzrástol o 6,9 % a výrobca zbraní Rheinmetall si pripísal 3 %. Zdražela aj softvérová firma SAP, a to o 6 %.
Výrobca čipov Infineon Technologies si však pohoršil o 2,6 %. Zlacneli aj akcie výrobcu pneumatík Continental (-3,5 %) či výrobcu nákladných automobilov a autobusov Daimler Truck (-2,1 %).