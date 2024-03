Nemecký akciový index DAX zaznamenal nové rekordné maximum

Frankfurt nad Mohanom 12. marca (TASR) - Nemecký akciový index DAX sa v utorok ocitol na novom rekordnom maxime 17.973,22 bodu. Obchodovanie nakoniec uzavrel so ziskom 1,23 % na úrovni 17.965,11 bodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Dosiahnutie 18.000 bodov by teraz malo byť už len formalitou," poznamenal Konstantin Oldenburger, analytik obchodnej spoločnosti CMC Markets. Údaje o vývoji inflácie v Spojených štátoch síce nenaplnili očakávania, investorov na oboch stranách Atlantiku však zneistili len na chvíľu.



Spotrebiteľské ceny v USA sa vo februári v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zvýšili o 3,2 %, pričom analytici v priemere očakávali, že v raste budú pokračovať nezmeneným tempom 3,1 %. To utlmilo očakávania, že Federálny rezervný systém (Fed) v blízkej budúcnosti zníži úrokové sadzby. Investori však naďalej veria, že Fed v tomto roku dokáže uvoľniť menovú politiku, hoci zatiaľ zachováva svoj opatrný postoj.



Pokles inflácie v USA pokračuje celkovo pomaly, jadrová inflácia, ktorá nezahrňuje kolísavé ceny energií a potravín, však už aspoň mierne klesá, uviedol hlavný ekonóm VP Bank Thomas Gitzel.