Nemecký akciový trh pokračuje v expanzii
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 25. mája (TASR) - Nemecký akciový trh v pondelok pokračoval v expanzii zrýchleným tempom. Medzi investormi rastie optimizmus, že Irán a USA sa čoskoro dohodnú na ukončení vojny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Hlavný index burzy vo Frankfurte nad Mohanom Dax uzavrel so ziskom 2,01 % na úrovni 25.389,10 bodu. Počas obchodovania sa priblížil k svojmu rekordnému maximu takmer 25.508 bodov, ktoré dosiahol v polovici januára. Index stredne veľkých firiem MDAX sa prechodne ocitol najvyššie za viac ako štyri roky a nakoniec uzavrel so ziskom 2,18 % na úrovni 32.807,90 bodu.
Podľa prezidenta Donalda Trumpa sú USA blízko k dosiahnutiu rámcovej dohody s Teheránom, ktorá umožní opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. Dohodu označil za v podstate vyrokovanú, zdôraznil však, že obe strany ešte potrebujú čas, aby nespravili žiadne chyby.
Analytik akciových trhov Tim Emden zo spoločnosti Emden Research upozornil, že medzi investormi bude pravdepodobne pretrvávať skepticizmus. Investori v poslednom období príliš často predpokladali pokrok, len aby boli sklamaní novými hrozbami alebo geopolitickými neúspechmi, vysvetlil. „Rozhodujúcim faktorom bude, či po politických signáloch tentoraz budú skutočne nasledovať konkrétne dohody,“ uzavrel analytik.
