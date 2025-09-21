< sekcia Ekonomika
Nemecký autoklub ADAC kritizuje nedostatočné financovanie diaľnic
Ministerstvo dopravy tento týždeň oznámilo, že v rozpočte na údržbu a rozvoj týchto ciest očakáva v rokoch 2026 až 2029 deficit vo výške približne 15 miliárd eur.
Autor TASR
Berlín 21. septembra (TASR) - Zväz nemeckých motoristov ADAC kritizuje nedostatky vo financovaní dopravnej infraštruktúry. Údaje o chýbajúcich miliardách, ktoré zverejnilo ministerstvo dopravy, znamenajú „priznanie bankrotu“, oznámil v nedeľu autoklub. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Zvýšenie financovania diaľnic a štátnych ciest je absolútne nevyhnutné,“ uviedla hovorkyňa združenia. Ministerstvo dopravy tento týždeň oznámilo, že v rozpočte na údržbu a rozvoj týchto ciest očakáva v rokoch 2026 až 2029 deficit vo výške približne 15 miliárd eur. Na základe súčasného plánovania nebude možné podporiť mnohé dôležité projekty, pre ktoré sa do roku 2029 očakáva vydanie stavebných povolení, varovala hovorkyňa združenia.
Minister financií Lars Klingbeil, nominant Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), v reakcii na údaje ministerstva dopravy uviedol, že súčasná vláda investuje do rozvoja dopravnej infraštruktúry viac, ako kedykoľvek predtým. Zdôraznil však, že za spôsob použitia peňazí je zodpovedný minister dopravy Patrick Schnieder, ktorý vo vládnom kabinete zastupuje Kresťanskodemokratickú úniu (CDU) kancelára Friedricha Merza.
