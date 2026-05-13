Nemecký automobilový priemysel počíta so znižovaním pracovných miest
Do roku 2035 pravdepodobne zanikne 225. 000 pozícií, čo je o približne 35.000 viac, ako sa doteraz predpokladalo.
Autor TASR
Berlín 13. mája (TASR) - Združenie nemeckého automobilového priemyslu (VDA) počíta s ďalším výrazným znižovaním počtu pracovných miest v odvetví. Do roku 2035 pravdepodobne zanikne 225.000 pozícií, čo je o približne 35.000 viac, ako sa doteraz predpokladalo, uviedla v stredu šéfka VDA Hildegard Müllerová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V rokoch 2019 až 2025 už prišlo o prácu 100.000 ľudí, dodala Müllerová. Združenie pôvodne očakávalo v období od roku 2019 do roku 2035 zrušenie 190.000 pracovných miest. „Postihnuté sú najmä dodávateľské podniky, pretože pri prechode od spaľovacích motorov k elektromobilite prichádza práve v dodávateľskom sektore o prácu veľa ľudí,“ vysvetlila šéfka VDA.
Podľa údajov združenia hrozí do roku 2035 strata ďalších 125.000 pracovných miest, ak EÚ nebude klásť väčší dôraz na technologickú otvorenosť a trvalo a výrazne nezlepší konkurencieschopnosť regiónu. Bruselská regulácia emisií oxidu uhličitého pre osobné automobily a dodávky, podľa ktorej sa od roku 2035 budú môcť novoregistrovať výlučne vozidlá s batériovým elektrickým pohonom, ohrozuje bez úprav 50.000 pracovných miest v Nemecku, varovalo združenie VDA.
Tieto pracovné miesta by sa podľa združenia mohli zachovať vďaka väčšej úlohe plug-in hybridov, vozidiel s predĺženým dojazdom a vozidiel so spaľovacím motorom - aj s obnoviteľnými palivami v roku 2035 a neskôr. Negatívne vplyvy transformácie na zamestnanosť by sa výrazne zmiernili, pričom by sa aj tak pokračovalo na ceste ku klimaticky neutrálnej mobilite.
