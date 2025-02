Nemecký automobilový priemysel investuje viac v zahraničí ako doma

Berlín 18. februára (TASR) - Nemecký automobilový priemysel v posledných rokoch investuje viac peňazí v iných krajinách ako v Nemecku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v utorok zverejnila údaje nemeckého Združenia automobilového priemyslu (VDA).



V roku 2022 sa investície v celkovom objeme niečo vyše 89 miliárd rozdelili medzi zahraničie a Nemecko v pomere 51 % ku 49 %. O rok neskôr podiel zahraničných investícií dosiahol 53 %, pričom celkové výdavky v roku 2023 predstavovali 99 miliárd eur. Novšie údaje nemá VDA k dispozícii.



"Do roku 2021 ešte mierna väčšina celkových investícií smerovala do Nemecka, odvtedy sa však trend obrátil v prospech zahraničných krajín," uviedol pre utorkové vydanie denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Manuel Kallweit, hlavný ekonóm VDA. V roku 2012 podiel nemeckých investícií podľa VDA predstavoval 55 % a v roku 2021 to bolo 52 %



Presun do zahraničia je obzvlášť zreteľný pri investíciách do nehnuteľností, strojov a zariadení. V roku 2012 bol tento pomer stále takmer vyrovnaný (51 % zahraničných investícií v zahraničí, 49 % doma). V roku 2023 už podiel zahraničných investícií dosiahol 62 %. Podobný trend je aj v oblasti investícií do výskumu a vývoja. V roku 2008 na Nemecko pripadlo ešte 70 % celkového objemu investícií, o 15 rokov neskôr to bolo už len 53 %.



"Je nevyhnutné postarať sa o Nemecko ako o miesto na podnikanie, aby výroba automobilov, a tým aj rast a pracovné miesta zostali v Nemecku," povedal Kallweit. "Existuje pokušenie premiestniť vývoj pre náklady. V podstate však platí, že práca na vývoji je jednoduchšia a lepšia, ak sa uskutočňuje vo výrobnom závode," uzavrel ekonóm.