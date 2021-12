Nemecký automobilový sektor dopláca na čipovú krízu najviac

Frankfurt nad Mohanom 22. decembra (TASR) - Nemecký automobilový sektor dopláca na nedostatok čipov omnoho viac než jeho konkurencia. Ukázala to najnovšia štúdia súkromného Centra pre automobilový výskum (CAR).



Podľa Ferdinanda Dudenhöffera, šéfa štúdie zverejnenej agentúrou DPA, sa v tomto roku vyrobí v Nemecku iba 2,85 milióna osobných áut. To bude o polovicu menej než v roku 2017 a menej aj v porovnaní s ktorýmkoľvek rokom od ropnej krízy v roku 1974.



Štúdia ukázala, že výrobné závody v Nemecku boli zasiahnuté nedostatkom polovodičov podstatne viac než závody v zahraničí. V USA, Číne, Japonsku, Južnej Kórei či Mexiku klesla produkcia v percentuálnom vyjadrení v omnoho menšej miere ako v Nemecku. V Indii sa výroba áut v tomto roku dokonca zvýšila.



Aj z pohľadu samotných nemeckých automobiliek bol pokles domácej produkcie výraznejší než v prípade ich závodov na zahraničných trhoch. To platí o Volkswagene, BMW či o firme Mercedes-Benz. Podľa Dudenhöffera sú tieto údaje varovným signálom, napriek tomu však počíta s tým, že nemecký automobilový sektor sa v nasledujúcom roku zotaví.



Za hlavný dôvod problémov nemeckého automobilového priemyslu považuje Dudenhöffer okrem vysokých cien a nákladov na energie aj sociálnu ochranu zamestnancov, konkrétne prostredníctvom programu kurzarbeit. Takto napríklad zaradila do programu svojich zamestnancov z Eisenachu automobilka Stellantis, materská spoločnosť firmy Opel. Výrobu modelu Grandland potom z Eisenachu presunula do Francúzska.