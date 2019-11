Nemecký BASF začal s výstavbou vlastného závodu v Číne

Ludwigshafen 24. novembra (TASR) - Nemecký chemický gigant BASF začal s výstavbou svojho integrovaného petrochemického projektu v hodnote 10 miliárd USD (9,04 miliardy eur) v provincii Kuang-tung na juhu Číny.



Projekt v meste Čan-ťiang bude prvým chemickým komplexom v Číne v úplnom vlastníctve zahraničnej spoločnosti. Rámcová dohoda bola podpísaná v januári.



Bude vyrábať predovšetkým technické plasty a výrobky široko používané v automobilovom priemysle, elektronike a pri výrobe tzv. nových energetických vozidiel (NEV).



Prvá fáza výroby v novom závode sa začne v roku 2022 s kapacitou 60.000 ton ročne. Vďaka tomu stúpne celková kapacita výroby technických plastov spoločnosti BASF v ázijsko-tichomorskom regióne na 290.000 ton ročne.



BASF chce projekt dokončiť do roku 2030 a stane sa tretím najväčším závodom BASF na svete po Ludwigshafene v Nemecku a Antverpách v Belgicku.



Nemecká spoločnosť BASF plánuje pri projekte využiť komplexnú inteligentnú výrobnú koncepciu, nasadiť automatizované balenie a vyspelé kontrolné systémy.



Projekt vytvorí pevný základ pre priemyselné podniky v čínskom meste a silnejšie obchodné vzťahy medzi južnou Čínou a ostatnými ázijskými krajinami, uviedol Stephan Kothrade, regionálny predstaviteľ BASF v Číne.



Podľa čínskeho premiéra Li Kche-čchianga projekt ukazuje, že sa už začína prejavovať úsilie Číny o ďalšie otvorenie svojho trhu.



Dodal, že Čína bude pristupovať ku všetkým firmám rovnako a bez diskriminácie, bez ohľadu na ich vlastnícku štruktúru.



Martin Brudermüller, generálny riaditeľ nemeckého koncernu, uviedol, že projekt v Kuang-tung je najväčšou investíciou v 154-ročnej histórii spoločnosti BASF a odráža jej dôveru v rast čínskeho trhu.



Nemecká spoločnosť predpovedá, že Čína sa bude do roku 2030 podieľať 50 % na celosvetovom dopyte po chemikáliách, oproti dnešným 40 %.



Peking uvoľnil obmedzenia pre zahraničné spoločnosti, ktoré chcú investovať alebo získať podiel v priemyselnom a finančnom sektore po tom, ako sa tempo rastu priamych zahraničných investícií v Číne v minulom roku spomalilo len na 3 %.



Zahraničné spoločnosti sú dlhodobo vylúčené z podnikania vo viacerých odvetviach s vysokým rastom alebo sú nútené vytvárať spoločné podniky s čínskymi firmami. Americké a európske obchodné komory opakovane vyzvali Peking, aby urýchlil otvorenie svojho trhu zahraničným investíciám.



Závod BASF je prvým svojho druhu v Číne. Jeho plné zahraničné vlastníctvo by tak mohlo povzbudiť iné spoločnosti, aby používali vyspelejšie technológie v Číne.



Aj niekoľko amerických firiem naznačilo, že plánuje nové závody v Číne napriek obchodnému sporu medzi Washingtonom a Pekingom. ExxonMobil vlani povedal, že tiež plánuje výstavbu petrochemického komplexu v provincii Kuang-tung. A belgická chemická spoločnosť Solvay minulý týždeň uviedla, že rozšíri svoje výskumné centrum v Číne a zvýši výrobu špeciálnych plastov v krajine, kde má ročne tržby vyššie ako 1 miliardu USD.



(1 EUR = 1,1058 USD)