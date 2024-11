Nemecký Bitkom žiada vytvorenie ministerstva pre digitálne technológie

Berlín 25. novembra (TASR) - Nemecké združenie digitálneho priemyslu Bitkom vyzvalo vládu, ktorá vzíde z nadchádzajúcich parlamentných volieb, aby vytvorila plnohodnotné nové ministerstvo pre digitálne technológie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Pokrok sa dosiahne len vtedy, ak bude v rámci spolkovej vlády existovať hybná sila pre digitálne témy," uviedol v pondelok prezident združenia Ralf Wintergerst. "Žiadame skutočného digitálneho ministra alebo digitálnu ministerku, nie ministra pre digitálne záležitosti na čiastočný úväzok," dodal. Vláda odchádzajúceho kancelára Olafa Scholza delegovala zodpovednosť za digitálnu politiku na ministerstvo dopravy a nič sa nedosiahlo, povedal Wintergerst a zdôraznil, že Nemecko potrebuje "skutočné ministerstvo pre digitálnu politiku so všetkými potrebnými kompetenciami a zdrojmi".



Z projektov v oblasti digitalizácie, na ktorých sa dohodli strany Scholzovej koaličnej vlády, sa od jej nástupu v decembri 2021 podarilo v plnej miere realizovať len tretinu, upozornil Wintergerst. Digitálna politika sa podľa neho musí stať prioritou v záujme oživenia hospodárstva, posilnenia konkurencieschopnosti a modernizácie štátu. Nemecko sa musí usilovať o to, aby sa stalo globálnym lídrom v digitálnej ekonomike a dosiahlo vedúce postavenie vo viacerých kľúčových technológiách, ako je digitálna medicína, inteligentná mobilita a technologická bezpečnosť, uzavrel Wintergerst.



Predčasné voľby do nemeckého Spolkového snemu (Bundestagu) sa uskutočnia koncom februára. Vyvolal ich rozpad súčasnej vládnej koalície po tom, čo sociálny demokrat Scholz pre nezhody odvolal ministra financií Christiana Lindnera zo Slobodnej demokratickej strany (FDP). V prieskumoch verejnej mienky v súčasnosti s prehľadom vedú opoziční kresťanskí demokrati.