Nemecký biznis v Číne sa pomaly zotavuje, výroba sa vracia do normálu

Peking 17. decembra (TASR) - Nemecké firmy pôsobiace v Číne, kde, ako sa ukazuje, sa nový koronavírus podarilo dostať pod kontrolu, zaznamenávajú postupné zotavovanie. Ukázal to vo štvrtok zverejnený prieskum Nemeckej obchodnej komory v Číne.



Podľa komory sa výrobná kapacita viac než dvoch tretín nemeckých firiem v Číne vrátila na bežnú úroveň. "Súčasné ukazovatele poukazujú na stabilné zotavovanie čínskej ekonomiky," povedal člen vedenia Nemeckej obchodnej komory v Číne Andreas Feege. To prispieva k zotaveniu aj zahraničných firiem pôsobiacich na čínskom trhu. Ako Feege dodal, až 72 % z anketovaných firiem uviedlo, že ich produkčná kapacita sa vrátila do normálu.



Napriek postupnému oživovaniu čínskej ekonomiky však niektoré odvetvia stále pociťujú dôsledky pandémie nového koronavírusu, ukázala štúdia. Zatiaľ čo automobilovému či strojárskemu sektoru sa darí, podnikové služby stále zápasia s problémami.



Čínska ekonomika zaznamenala v 1. kvartáli tohto roka medziročný pokles o 6,8 %. Bol to prvý pokles ekonomiky od roku 1992. Následne sa však rýchlo zotavila a v 2. štvrťroku vzrástla o 3,2 %. V 3. kvartáli sa tempo rastu ešte zrýchlilo a dosiahlo 4,9 %.