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Nemecký Bundestag schválil rozpočet, nové úvery presiahnu 210 mld. eur
Návrh rozpočtu na rok 2027 zároveň počíta s výdavkami v hodnote približne 561 miliárd eur. Investície by mali dosiahnuť zhruba 62 miliárd eur.
Autor TASR
Berlín 13. novembra (TASR) - Rozpočtový výbor nemeckého Bundestagu schválil návrh rozpočtu na budúci rok, ktorý počíta s novými pôžičkami za vyše 210 miliárd eur. To predstavuje druhý najvyšší objem nových úverov v povojnovej histórii Nemecka. Pre agentúru Reuters to uviedli zdroje oboznámené s rokovaniami.
Po týždňoch rokovaní sa členovia výboru v skorých ranných hodinách dohodli na návrhu rozpočtu, ktorý počíta s novými úvermi v celkovej výške 210,4 miliardy eur. Túto sumu prekonal iba rozpočet z pandemického roka 2021, v ktorom nové pôžičky dosiahli rekordných 215,4 miliardy eur.
V rámci jadrového rozpočtu predstavujú nové pôžičky 123 miliárd eur. Zvyšok by mala vláda získať prostredníctvom špeciálnych fondov určených na obranu a investície.
Návrh rozpočtu na rok 2027 zároveň počíta s výdavkami v hodnote približne 561 miliárd eur. Investície by mali dosiahnuť zhruba 62 miliárd eur.
Výbor schválil návrh rozpočtu po dohode o zrušení, prípadne odklade niektorých daní. Už v stredu (11. 11.) sa zástupcovia vládnych strán dohodli na tom, že sa nebude uplatňovať nová daň z plastových obalov, na čom sa vláda pôvode dohodla v júli. Zároveň odložili uplatňovanie dane zo sladených nápojov na rok 2028, pričom podľa pôvodného plánu mala začať platiť od júla budúceho roka.
Po týždňoch rokovaní sa členovia výboru v skorých ranných hodinách dohodli na návrhu rozpočtu, ktorý počíta s novými úvermi v celkovej výške 210,4 miliardy eur. Túto sumu prekonal iba rozpočet z pandemického roka 2021, v ktorom nové pôžičky dosiahli rekordných 215,4 miliardy eur.
V rámci jadrového rozpočtu predstavujú nové pôžičky 123 miliárd eur. Zvyšok by mala vláda získať prostredníctvom špeciálnych fondov určených na obranu a investície.
Návrh rozpočtu na rok 2027 zároveň počíta s výdavkami v hodnote približne 561 miliárd eur. Investície by mali dosiahnuť zhruba 62 miliárd eur.
Výbor schválil návrh rozpočtu po dohode o zrušení, prípadne odklade niektorých daní. Už v stredu (11. 11.) sa zástupcovia vládnych strán dohodli na tom, že sa nebude uplatňovať nová daň z plastových obalov, na čom sa vláda pôvode dohodla v júli. Zároveň odložili uplatňovanie dane zo sladených nápojov na rok 2028, pričom podľa pôvodného plánu mala začať platiť od júla budúceho roka.