Nemecký cestovný ruch evidoval v 1. polroku 223,3 milióna prenocovaní

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ubytovacie zariadenia s minimálne desiatimi lôžkami zaznamenali v júni celkovo 50,5 milióna prenocovaní, čo bolo o 3,8 % viac ako pred rokom.

Berlín 11. augusta (TASR) - Dopyt po cestovaní v Nemecku je silnejší ako kedykoľvek predtým. Napriek poklesu zahraničných návštevníkov evidovali hotely a iné veľké ubytovacie zariadenia v krajine v prvom polroku rekordných 223,3 milióna prenocovaní, čo je o 0,1 % viac ako v rovnakom období minulého roka, oznámil v pondelok nemecký štatistický úrad.

V júni sa počet zahraničných návštevníkov prepadol o 12,7 %. Štatistici to pripisujú mimoriadne vysokým číslam z rovnakého mesiaca minulého roka, keď majstrovstvá Európy vo futbale prilákali do Nemecka fanúšikov z celého sveta. Tento pokles viac než kompenzovali prenocovania domácich hostí, počet ktorých vzrástol o 7,4 %. Ubytovacie zariadenia s minimálne desiatimi lôžkami zaznamenali v júni celkovo 50,5 milióna prenocovaní, čo bolo o 3,8 % viac ako pred rokom.
