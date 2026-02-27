< sekcia Ekonomika
Nemecký chemický koncern BASF sa vo 4. kvartáli vrátil k zisku
Na druhej strane, tržby klesli takmer o 6 % a ešte výraznejší pokles zaznamenal kľúčový ukazovateľ, upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA).
Autor TASR
Ludwigshafen 27. februára (TASR) - Nemecký chemický koncern BASF sa vo 4. štvrťroku minulého roka vrátil k zisku, k čomu prispelo výrazné znižovanie nákladov. Na druhej strane, tržby klesli takmer o 6 % a ešte výraznejší pokles zaznamenal kľúčový ukazovateľ, upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA). Ten klesol o viac než štvrtinu. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Najväčšia chemická spoločnosť na svete v piatok oznámila, že za 4. kvartál minulého roka zaznamenala čistý zisk 560 miliónov eur. Za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka vykázala stratu 786 miliónov eur. Zisk na akciu dosiahol 0,63 eura oproti strate 0,88 eura pred rokom. Spoločnosť tak prekonala očakávania analytikov oslovených agentúrou Reuters, ktorí počítali s čistým ziskom 285 miliónov eur.
Na druhej strane, tržby klesli o 5,6 % na 14,03 miliardy eur, čo bolo zhruba v súlade s očakávaniami. Analytici počítali s poklesom tržieb na 14,04 miliardy eur.
Upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa prepadol o 84,1 % na 76 miliónov eur a upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) zaznamenal pokles o 28 % na 1,03 miliardy eur.
Spoločnosť v súčasnosti realizuje rozsiahlu reštrukturalizáciu. Tá zahrnuje zefektívnenie portfólia firmy, predaj vedľajších aktív, odčlenenie agrobiznisu a rušenie pracovných miest.
Najväčšia chemická spoločnosť na svete v piatok oznámila, že za 4. kvartál minulého roka zaznamenala čistý zisk 560 miliónov eur. Za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka vykázala stratu 786 miliónov eur. Zisk na akciu dosiahol 0,63 eura oproti strate 0,88 eura pred rokom. Spoločnosť tak prekonala očakávania analytikov oslovených agentúrou Reuters, ktorí počítali s čistým ziskom 285 miliónov eur.
Na druhej strane, tržby klesli o 5,6 % na 14,03 miliardy eur, čo bolo zhruba v súlade s očakávaniami. Analytici počítali s poklesom tržieb na 14,04 miliardy eur.
Upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa prepadol o 84,1 % na 76 miliónov eur a upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) zaznamenal pokles o 28 % na 1,03 miliardy eur.
Spoločnosť v súčasnosti realizuje rozsiahlu reštrukturalizáciu. Tá zahrnuje zefektívnenie portfólia firmy, predaj vedľajších aktív, odčlenenie agrobiznisu a rušenie pracovných miest.