Nemecký chemický koncern Bayer sa v 3. kvartáli vrátil k zisku

Leverkusen 9. novembra (TASR) - Nemecký chemický koncern Bayer oznámil za 3. štvrťrok tohto roka vysoký rast tržieb a návrat k zisku. Výsledky ovplyvnil fakt, že v minulom roku boli ekonomické aktivity v dôsledku nástupu pandémie nového koronavírusu utlmené.



Spoločnosť v utorok informovala, že za tri mesiace do konca septembra dosiahla čistý zisk 85 miliónov eur. V rovnakom období minulého roka zaznamenala stratu na úrovni 2,74 miliardy eur. Zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) vzrástol o 57 % na 894 miliónov eur.



Tržby po úprave o kurzové vplyvy a zmeny v portfóliu dosiahli za 3. kvartál 9,78 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 14,3 %. Výsledky výrazne podporil agrobiznis, v rámci ktorého sa tržby zvýšili o 25,8 % na 3,85 miliardy eur.



V reakcii na priaznivé výsledky spoločnosť zlepšila odhad vývoja celoročných tržieb. Zatiaľ čo augustová prognóza firmy uvádzala tohtoročný rast tržieb zhruba o 6 %, podľa najnovšieho odhadu by mali vzrásť o približne 7 %.