Nemecký chemický priemysel sa obáva rizika narušenia logistiky
V Európe bolo za posledné štyri roky odstavených približne 10 % chemických kapacít.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 13. marca (TASR) - Nemecký chemický priemysel sa obáva rizika narušenia dodávateľských reťazcov v dôsledku vojny s Iránom. Dôvodom je blokáda Hormuzského prielivu, ktorá podľa nemeckého Zväzu chemického priemyslu VCI neovplyvní len ropu a plyn, ale aj ďalšie suroviny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
VCI uviedol, že rastú obavy z nedostatku amoniaku, fosfátov, hélia či síry. Objavujú sa prvé signály narušenia medzinárodnej logistiky.
Šéf zväzu Wolfgang Grosse Entrup pripomenul, že cez prieliv prechádza približne pätina svetového obchodu s amoniakom a polovica námornej prepravy síry. Hélium z Kataru tvorí okolo 40 % globálnej ponuky, čo podľa neho znepokojuje výrobcov čipov aj letecký sektor.
Podľa Grosseho Entrupa sa následky prehlbujú s dĺžkou konfliktu. Vojna ešte zhoršuje situáciu v odvetví, ktoré už roky trpí drahými energiami, slabým dopytom a nadmernými kapacitami.
V Európe bolo za posledné štyri roky odstavených približne 10 % chemických kapacít. Firmy zavádzajú úsporné opatrenia a znižujú počty pracovných miest. V roku 2025 klesli tržby chemického priemyslu o 1,4 % na 219,6 miliardy eur a jeho produkcia sa znížila o 3,3 %.
