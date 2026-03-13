Piatok 13. marec 2026Meniny má Vlastimil
Nemecký chemický priemysel sa obáva rizika narušenia logistiky

Na snímke pracovníci na vrchu komína. Foto: TASR - Alexandra Moštková

V Európe bolo za posledné štyri roky odstavených približne 10 % chemických kapacít.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 13. marca (TASR) - Nemecký chemický priemysel sa obáva rizika narušenia dodávateľských reťazcov v dôsledku vojny s Iránom. Dôvodom je blokáda Hormuzského prielivu, ktorá podľa nemeckého Zväzu chemického priemyslu VCI neovplyvní len ropu a plyn, ale aj ďalšie suroviny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

VCI uviedol, že rastú obavy z nedostatku amoniaku, fosfátov, hélia či síry. Objavujú sa prvé signály narušenia medzinárodnej logistiky.

Šéf zväzu Wolfgang Grosse Entrup pripomenul, že cez prieliv prechádza približne pätina svetového obchodu s amoniakom a polovica námornej prepravy síry. Hélium z Kataru tvorí okolo 40 % globálnej ponuky, čo podľa neho znepokojuje výrobcov čipov aj letecký sektor.

Podľa Grosseho Entrupa sa následky prehlbujú s dĺžkou konfliktu. Vojna ešte zhoršuje situáciu v odvetví, ktoré už roky trpí drahými energiami, slabým dopytom a nadmernými kapacitami.

V Európe bolo za posledné štyri roky odstavených približne 10 % chemických kapacít. Firmy zavádzajú úsporné opatrenia a znižujú počty pracovných miest. V roku 2025 klesli tržby chemického priemyslu o 1,4 % na 219,6 miliardy eur a jeho produkcia sa znížila o 3,3 %.
Neprehliadnite

SR zrealizovala dva záverečné evakuačné lety z Blízkeho východu

VIDEO: CHORVÁTSKI VRECKÁRI NA BRATISLAVSKOM HRADE: Polícia zasiahla

Premiér: Slovnaft bude samoregulovať ceny pohonných látok

KOMENTÁR J. HRABKA: Po rokovaní delegátov KDH a SaS