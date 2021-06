Nemecký chemický priemysel zlepšil prognózu produkcie na tento rok

Berlín 9. júna (TASR) - Nemecká asociácia chemického priemyslu VCI zlepšila prognózu v oblasti produkcie na tento rok. Reagovala tak na vývoj v 1. štvrťroku, v ktorom priemysel zaznamenal vysoké tržby a zvýšený dopyt zo strany Číny. To signalizuje, že zotavovanie tohto sektora v Nemecku bude rýchlejšie, než asociácia pôvodne predpokladala.



Chemický a farmaceutický priemysel, ktorý patrí medzi kľúčové odvetvia nemeckej ekonomiky, by mal podľa najnovších odhadov VCI zaznamenať tento rok rast produkcie o 4,5 %. V predchádzajúcej, marcovej prognóze odhadovala asociácia rast na úrovni 3 %. Čo sa týka tržieb, očakáva rast o 8 % zhruba na 206 miliárd eur a ceny výrobcov by sa mali zvýšiť o 3,5 %.



V 1. kvartáli zaznamenal tento sektor medziročný rast produkcie na úrovni 0,8 %. Zvýšili sa aj tržby a ceny, a to o 1,1 %, respektíve o 0,3 %.



"Prvé mesiace nám dávajú nádej, že tento rok by sa mal vyvíjať dobre. Dopyt po chemických a farmaceutických výrobkov sa zvyšuje," povedal predseda VCI Christian Kullman, ktorého citovala agentúra Reuters. Problémom je však pokračujúci nedostatok vstupných surovín, dodal Kullman, podľa ktorého tento faktor ovplyvňuje každú firmu v Nemecku. Očakáva však, že v priebehu roka sa situácia zlepší.