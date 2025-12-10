< sekcia Ekonomika
Nemecký chemický sektor očakáva zlý tento aj budúci rok
Povedal to predseda nemeckého Zväzu chemického priemyslu (VCI) Markus Steilemann.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 10. decembra (TASR) - Nemecký chemický sektor zaznamená veľmi zlý rok 2025 a ten nasledujúci nebude podľa všetkého o nič lepší. Povedal to v stredu predseda nemeckého Zväzu chemického priemyslu (VCI) Markus Steilemann. Informovala o tom agentúra DPA.
„Rok 2025 bol ďalším veľmi ťažkým rokom a vyhliadky na rok 2026 nevyzerajú vôbec o nič lepšie,“ povedal Steilemann. To nesignalizuje nič dobré ani pre nemeckú ekonomiku ako celok. Chemický priemysel je po strojárstve a výrobe automobilov tretím najväčším v krajine, chemické závody však idú iba na 70 % svojej kapacity. Podľa šéfa VCI to je „historicky najmenej a veľmi ďaleko od úrovne ziskovosti“. Približne polovica firiem v sektore má problémy pre nedostatočný objem objednávok, ktoré od roku 2021 klesli o viac než 20 %.
Čo sa týka roka 2026, VCI odhaduje, že produkcia v sektore bude stagnovať, aj to však iba v dôsledku podpory zo strany farmaceutických firiem. Bez započítania tohto odvetvia počíta združenie s poklesom produkcie v chemickom priemysle o 1 %. S klesajúcimi cenami a stagnujúcou produkciou to znamená pokles tržieb zhruba o 2 %.
Energeticky náročný chemický priemysel sa z problémov nevie dostať už niekoľko rokov. Dôvodom sú vysoké ceny energií v krajine, zároveň útlm ekonomiky a rastúca konkurencia na svetových trhoch. K týmto problémom sa ešte pridali nové clá, ktoré americký prezident Donald Trump uvalil na obchodných partnerov tento rok.
Podľa VCI produkcia a ceny výrobcov v nemeckom chemickom sektore klesli v tomto roku oproti vlaňajšku o 0,5 %. Obrat klesol o 1 % na zhruba 220 miliárd eur. Naopak, farmaceutický sektor, ktorý nie je taký závislý od ekonomických výkyvov, zaznamenal tento rok rast produkcie o 3 % a obratu o 4,5 %.
VCI očakáva, že zatváranie závodov alebo presúvanie výroby povedie k rušeniu pracovných miest v chemickom sektore aj na budúci rok. V tomto roku zaznamenal sektor pokles zamestnanosti približne o 0,5 %, pričom v súčasnosti zamestnáva zhruba 478.000 ľudí.
