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Nemecký chemický sektor zlepšil odhad tržieb na tento rok
Podpora chemických firiem pre vojnu na Blízkom východe je dočasná a postupne ustupuje. Uviedol to v stredu Zväz chemického priemyslu (VCI). Informovala o tom agentúra Reuters.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 12. novembra (TASR) - Nemecký chemický priemysel zlepšil vyhliadky vývoja tržieb v tomto roku, k čomu prispeli najmä vyššie ceny. Avšak podpora chemických firiem pre vojnu na Blízkom východe je dočasná a postupne ustupuje. Uviedol to v stredu Zväz chemického priemyslu (VCI). Informovala o tom agentúra Reuters.
VCI, ktorý zastupuje približne 2000 chemických a farmaceutických firiem (väčšinu z nich tvoria malé a stredné podniky), očakáva tento rok rast tržieb o 3,5 %. V septembri ešte počítal s rastom o 2,5 %.
Podporu nemeckému chemickému sektoru poskytol útok Izraela a USA na Irán. Teherán reagoval zablokovaním kľúčového Hormuzského prielivu, ktorým sa okrem ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG) prepravuje aj veľký objem chemických produktov. Narušenie dodávateľského reťazca skomplikovalo dovoz chemických výrobkov z Ázie, navyše, zvýšené náklady na energie preniesli firmy do cien svojich produktov. Práve to je dôvod zlepšenia prognózy, uviedol VCI.
Generálny riaditeľ VCI Wolfgang Grosse Entrup upozornil, že táto podpora sa pomaly končí. „Už skôr sme počítali s tým, že nečakaná podpora v dôsledku geopolitickej situácie sa jedného dňa skončí, a to sa práve deje,“ povedal pre médiá. Poukazuje na to aj štvrťročná správa VCI, podľa ktorej „sa ekonomická situácia v nemeckom chemickom a vo farmaceutickom priemysle prinajlepšom iba stabilizovala na nízkej úrovni. Udržateľné zotavenie je zatiaľ v nedohľadne.“
Vyhliadky na rok 2027 sú naďalej pesimistické, a to pre pokračujúce politické a štrukturálne problémy, dodal Grosse Entrup. Upozornil, aby dobré hospodárske výsledky veľkých firiem neboli automaticky považované za dôkaz oživenia na domácom trhu. „Tieto firmy generujú zisky po celom svete. Pre mnohé z nich je Nemecko naďalej v červených číslach,“ dodal šéf VCI, ktorý poukázal napríklad aj na odkladanie investícií zo strany podnikov, znižovanie výrobnej kapacity a prepúšťanie.
VCI, ktorý zastupuje približne 2000 chemických a farmaceutických firiem (väčšinu z nich tvoria malé a stredné podniky), očakáva tento rok rast tržieb o 3,5 %. V septembri ešte počítal s rastom o 2,5 %.
Podporu nemeckému chemickému sektoru poskytol útok Izraela a USA na Irán. Teherán reagoval zablokovaním kľúčového Hormuzského prielivu, ktorým sa okrem ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG) prepravuje aj veľký objem chemických produktov. Narušenie dodávateľského reťazca skomplikovalo dovoz chemických výrobkov z Ázie, navyše, zvýšené náklady na energie preniesli firmy do cien svojich produktov. Práve to je dôvod zlepšenia prognózy, uviedol VCI.
Generálny riaditeľ VCI Wolfgang Grosse Entrup upozornil, že táto podpora sa pomaly končí. „Už skôr sme počítali s tým, že nečakaná podpora v dôsledku geopolitickej situácie sa jedného dňa skončí, a to sa práve deje,“ povedal pre médiá. Poukazuje na to aj štvrťročná správa VCI, podľa ktorej „sa ekonomická situácia v nemeckom chemickom a vo farmaceutickom priemysle prinajlepšom iba stabilizovala na nízkej úrovni. Udržateľné zotavenie je zatiaľ v nedohľadne.“
Vyhliadky na rok 2027 sú naďalej pesimistické, a to pre pokračujúce politické a štrukturálne problémy, dodal Grosse Entrup. Upozornil, aby dobré hospodárske výsledky veľkých firiem neboli automaticky považované za dôkaz oživenia na domácom trhu. „Tieto firmy generujú zisky po celom svete. Pre mnohé z nich je Nemecko naďalej v červených číslach,“ dodal šéf VCI, ktorý poukázal napríklad aj na odkladanie investícií zo strany podnikov, znižovanie výrobnej kapacity a prepúšťanie.